Bill Gates tiết lộ về ba lời khuyên của mẹ đã giúp ông thành công

Ba lời khuyên vô giá Bill Gates nhận được từ mẹ

Bill Gates chụp ảnh cùng mẹ, bà Mary Maxwell Gates, người đã cho ông nhiều lời khuyên bổ ích (Ảnh: GatesNotes).

Theo Bill Gates, đầu tiên mẹ đã khuyến khích ông hãy đọc sách thật nhiều.

“Có một thế giới bao la ngoài những tài liệu học tập ở trường. Hãy làm quen với chúng, đọc nhiều hơn. Khám phá những chủ đề mới mà người khác thường không quan tâm”, Bill Gates chia sẻ về lời khuyên đầu tiên của mẹ.

Lời khuyên thứ hai của mẹ Bill Gates là khuyến khích ông hãy luôn khai phá những điều mới và làm điều gì đó gây kinh ngạc khác với đám đông.

“Cuộc đời con sẽ luôn định hình theo quan điểm của con. Vì vậy, hãy luôn khai phá những điều mới. Đừng đi theo đám đông, đừng bao giờ nghĩ nhỏ như họ, hãy suy nghĩ vượt ra ngoài giới hạn, to lớn đến mức nó có vẻ không thể với con”, Bill Gates chia sẻ về lời khuyên thứ hai mà mẹ đã trao cho ông.

Bill Gates là một nhà hoạt động từ thiện tích cực và điều này bắt nguồn từ lời khuyên của mẹ mình (Ảnh: Getty).

Lời khuyên thứ ba của mẹ Bill Gates là hãy làm những việc mà không ai khác làm. Bill Gates cho biết chính lời khuyên này đã khiến ông tích cực cho đi và làm từ thiện nhiều hơn.

“Hãy làm những việc trong đời mà không ai khác làm. Phần lớn mọi người xây dựng sự nghiệp của họ trên những con đường đã được thiết lập sẵn, tránh mọi rủi ro. Con nên đi một con đường khác, làm những việc khác biệt. Hãy tạo ra con đường của riêng mình và truyền cảm hứng cho mọi người để mơ ước”, Bill Gates chia sẻ thêm về lời khuyên thứ ba của mẹ.

Cách Bill Gates để lại tài sản cho các con

Bill Gates cho biết ông cũng đang truyền đạt lại những lời khuyên này cho các con mình.

Bill Gates và vợ cũ Melinda French có 3 người con chung, bao gồm Jennifer Katharine Gates (sinh năm 1996, con cả, hiện là bác sĩ), Rory John Gates (sinh năm 1999, con trai duy nhất, tốt nghiệp Đại học Chicago) và Phoebe Adele Gates (sinh năm 2002, con út, tốt nghiệp Đại học Stanford).

Bill Gates có 3 người con chung với vợ cũ và ông sẽ “chỉ” để lại 10 triệu USD cho mỗi người (Ảnh: People).

Bill Gates hiện là người giàu thứ 17 thế giới với khối tài sản khoảng 106 tỷ USD. Tuy nhiên, ông cho biết những lời khuyên từ mẹ đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách chi tiêu tài sản và nuôi dạy con cái.

Nhà sáng lập Microsoft dự định chỉ để lại cho mỗi người con 10 triệu USD, thay vì thừa kế phần lớn khối tài sản của mình. Theo Bill Gates, điều quan trọng hơn tiền bạc là một nền giáo dục tốt, giúp các con có thể tự khởi động và xây dựng sự nghiệp riêng.

Ông cho rằng khoản tiền để lại đủ để bảo đảm các con không rơi vào cảnh nghèo khó, nhưng không quá lớn để làm méo mó động lực phấn đấu.

"Không phải cho trẻ một khối tài sản khổng lồ là tốt cho chúng. Việc đó làm méo mó những gì trẻ có khả năng làm được để tạo dựng con đường riêng của mình", Bill Gates chia sẻ. "Những đứa con của tôi sẽ được tận hưởng một nền giáo dục tuyệt vời và một khoản tài chính để đảm bảo chúng không bao giờ nghèo đi, nhưng chúng vẫn phải ra ngoài để tự xây dựng sự nghiệp của mình".

Người mẹ đã ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời của Bill Gates là ai?

Mẹ của Bill Gates là bà Mary Maxwell Gates, sinh ngày 5/7/1929, mất ngày 10/6/1994. Bà là một nữ doanh nhân, nhà hoạt động cộng đồng, lãnh đạo từ thiện nổi tiếng tại Mỹ.

Bà Mary từng là giáo viên dạy toán tại trường trung học, trước khi tham gia sâu vào các hoạt động xã hội. Năm 1983, bà Mary Maxwell trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Ủy ban điều hành United Way of America, tổ chức từ thiện lớn nhất tại Mỹ.

Bà Mary Maxwell Gates không chỉ ảnh hưởng đến cuộc đời Bill Gates, mà còn đóng vai trò quan trọng cho thành công của Microsoft (Ảnh: Margaret Holland Sargent).

Trong giai đoạn điều hành United Way of America, bà Mary Maxwell đã xây dựng được những mối quan hệ và đã giúp ích rất nhiều cho Bill Gates khi mới thành lập Microsoft.

Chính bà là người đã giới thiệu Microsoft với John Opel, Chủ tịch hãng máy tính IBM, dẫn đến thương vụ hợp tác quan trọng giúp Microsoft cung cấp hệ điều hành cho máy tính cá nhân của IBM, góp phần đưa Microsoft đạt được thành công của ngày hôm nay.

Bà Mary Maxwell qua đời ở tuổi 64 vì ung thư vú.