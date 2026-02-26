Tỷ phú Bill Gates thừa nhận từng ngoại tình, vợ cũ được chú ý trở lại

Theo Wall Street Journal (WSJ), tại cuộc họp nội bộ ngày 25/2, nhà đồng sáng lập Microsoft lần đầu công khai thừa nhận hai mối quan hệ ngoài hôn nhân trong thời gian còn kết hôn. Hai người phụ nữ được nhắc tới gồm vận động viên Mila Antonova và một nhà vật lý hạt nhân mà ông quen qua công việc.

Bill Gates (thứ 2 từ phải sang) và Jeffrey Epstein (giữa) trong một lần gặp gỡ (Ảnh: DOJ).

Tại cuộc họp, Bill Gates cũng đề cập đến mối quan hệ với Jeffrey Epstein - tỷ phú từng bị kết án vì tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên. Ông khẳng định “không làm điều gì bất hợp pháp” và “không chứng kiến hành vi sai trái nào” khi giao du với Epstein, đồng thời cho biết chưa từng đến hòn đảo riêng của người này.

Tuy nhiên, Gates thừa nhận từng bay trên chuyên cơ riêng của Epstein và gặp ông ta tại Mỹ cũng như một số nước châu Âu như Đức và Pháp. Hai người lần đầu gặp nhau vào năm 2011, sau khi Epstein đã bị kết án tại bang Florida (Mỹ). Gates thừa nhận việc tiếp tục qua lại với Epstein khi đó là “một sai lầm lớn”.

“Tôi đã làm điều ngu ngốc khi dành thời gian với ông ta. Tôi nghĩ điều đó có thể giúp ích cho các hoạt động từ thiện về y tế toàn cầu, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy”, Gates nói vào năm 2025.

Một bức ảnh được DOJ (Bộ Tư pháp Hoa Kỳ) công bố cho thấy Bill Gates đứng cạnh một cô gái giấu mặt (Ảnh: DOJ).

Ông cũng cho biết mối quan hệ này đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của quỹ từ thiện do hai vợ chồng đồng sáng lập, đồng thời xin lỗi những người bị liên lụy.

Những thừa nhận trên được đưa ra gần 5 năm sau khi Bill Gates và bà Melinda French Gates chính thức ly hôn vào năm 2021, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm. Theo Gates, vợ cũ của ông “luôn hoài nghi” về mối quan hệ giữa ông và Epstein.

Melinda French Gates và “cuộc hôn nhân đau đớn”

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với NPR hồi tháng 1, Melinda French Gates từng mô tả hôn nhân của mình là “đau đớn” và cho biết việc rời đi là quyết định cần thiết để khép lại những tổn thương trong quá khứ.

Bà cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các nạn nhân của Epstein, nhấn mạnh rằng những gì họ phải trải qua là “không thể tưởng tượng nổi”.

Melinda French Gates và tỷ phú Bill Gates từng có 27 năm hôn nhân (Ảnh: Getty).

Chia sẻ trên podcast Wild Card của NPR, bà Melinda cho biết việc những chi tiết này bị đào xới trở lại khiến bà vô cùng tổn thương. “Mỗi lần những thông tin đó được nhắc lại, tôi lại nhớ về những thời điểm rất đau khổ trong cuộc hôn nhân của mình. Tôi đã cố gắng buông bỏ tất cả để tiếp tục cuộc sống”, bà nói.

Vợ cũ của Bill Gates cho biết, bà cảm thấy nhẹ nhõm khi đã rời khỏi cuộc hôn nhân mà bản thân tin rằng không thể tiếp tục. “Tôi đang ở một vị trí rất bất ngờ nhưng tuyệt vời trong cuộc đời. Tôi hạnh phúc vì đã vượt qua được những điều tồi tệ từng xảy ra”, Melinda chia sẻ.

Không chỉ chấm dứt cuộc hôn nhân, vào tháng 5/2024, bà Melinda French Gates còn tuyên bố rời vị trí đồng chủ tịch tại Quỹ Bill & Melinda Gates, động thái được xem là sự tách biệt hoàn toàn khỏi cấu trúc cũ.

Hành trình sự nghiệp và dấu ấn riêng

Sinh năm 1964 tại Dallas, Texas (Mỹ), bà Melinda French Gates lớn lên trong gia đình trung lưu đề cao giáo dục. Từ nhỏ, bà đã sớm bộc lộ năng khiếu toán học và niềm yêu thích công nghệ - lĩnh vực còn khá mới mẻ với phụ nữ thời điểm đó.

Bà theo học ngành khoa học máy tính và kinh tế tại Đại học Duke, sau đó hoàn thành bằng MBA tại Trường Kinh doanh Fuqua thuộc Đại học Duke.

Năm 1987, bà Melinda gia nhập Microsoft với vai trò quản lý sản phẩm, tham gia phát triển nhiều phần mềm chủ lực và nhanh chóng khẳng định năng lực lãnh đạo trong môi trường công nghệ cạnh tranh cao.

Melinda French Gates xây dựng con đường riêng của mình sau khi chia tay tỷ phú Bill Gates (Ảnh: Getty).

Sau khi kết hôn với Bill Gates vào năm 1994, bà cùng chồng đồng sáng lập Quỹ Bill & Melinda Gates vào năm 2000, biến tổ chức này thành một trong những quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới, tập trung vào y tế, giáo dục và bình đẳng giới.

Hậu ly hôn, Melinda French Gates theo đuổi con đường hoạt động xã hội độc lập, tập trung mạnh vào các sáng kiến trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Bà từng bước khẳng định vị thế riêng như một nhà lãnh đạo có tiếng nói trong các vấn đề bình đẳng giới và phát triển toàn cầu.

Theo hồ sơ thuế vừa được công bố, Bill Gates đã chuyển gần 8 tỷ USD cho quỹ tư nhân của vợ cũ như một phần trong thỏa thuận sau ly hôn. Đây được xem là một trong những khoản phân bổ tài sản cho hoạt động từ thiện lớn nhất từng được công khai.

Cuộc sống của bà Melinda French Gates rực rỡ và vui vẻ hơn hậu ly hôn (Ảnh: News).

Đáng chú ý, khi bà Melinda tuyên bố rời vị trí đồng chủ tịch tại Bill & Melinda Gates Foundation vào năm 2024, bà cho biết theo thỏa thuận với chồng cũ, ông cam kết đóng góp 12,5 tỷ USD cho các sáng kiến riêng của bà.

Trong tuyên bố chính thức, bà nói sẽ “có thêm 12,5 tỷ USD để cam kết cho công việc vì phụ nữ và gia đình”. Tuy nhiên, các điều khoản chi tiết của thỏa thuận không được tiết lộ. Hiện, phía bà Melinda French Gates không bình luận về những thông tin trên.

Quỹ từ thiện Pivotal Ventures do Melinda sáng lập đang là một trong những tổ chức tư nhân có quy mô lớn tại Mỹ. Thành lập từ cuối năm 2022, quỹ này ghi nhận 604 triệu USD tài sản vào cuối năm 2023. Chỉ một năm sau, tổng tài sản đã tăng lên khoảng 7,4 tỷ USD, với gần 500 triệu USD được giải ngân cho các hoạt động thiện nguyện trong năm.