Cuộc rượt đuổi ngôi vị “giàu nhất thế giới” giữa Larry Ellison và Elon Musk

Elon Musk đã bất ngờ mất vị trí “người giàu nhất thế giới” vào tay nhà đồng sáng lập hãng phần mềm Oracle khi tài sản của Larry Ellison tăng vọt thêm 89 tỷ USD, lên mức 383,2 tỷ USD.

Khối tài sản của Larry Ellison tăng mạnh sau khi báo cáo tài chính của Oracle được công bố, cho thấy công ty đạt được khoản lợi nhuận cực kỳ ấn tượng, đẩy giá cổ phiếu của công ty tăng thêm 43%, mức tăng cao nhất trong vòng một ngày kể từ khi Oracle chính thức lên sàn từ năm 1992.

Ellison là nhà đồng sáng lập và cổ đông lớn nhất tại Oracle, đã được hưởng lợi khi giá cổ phiếu của công ty tăng cao.

Larry Ellison (trái) và Elon Musk đang cạnh tranh khốc liệt cho ngôi vị “người giàu nhất hành tinh” (Ảnh: Getty).

Theo bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg, khối tài sản của Larry Ellison đã vượt qua Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới vào tối thứ tư (theo giờ Mỹ).

Tuy vậy, Ellison chỉ giữ vị trí số một trong thời gian ngắn trước khi Elon Musk nhanh chóng giành lại sau vài giờ.

Theo Bloomberg, hiện khối tài sản của Elon Musk được ước tính ở mức 384 tỷ USD, cao hơn Larry Ellison khoảng 1 tỷ USD. Khoảng cách này không lớn và nhiều khả năng Ellison sẽ sớm vượt qua Musk để trở thành người giàu nhất thế giới, trong bối cảnh giá cổ phiếu Oracle vẫn tiếp tục xu hướng tăng mạnh.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ toàn cầu, Oracle nổi lên như nhà cung cấp hạ tầng chủ chốt phục vụ nhu cầu tính toán khổng lồ của các công ty AI. Tháng 7 vừa qua, tập đoàn này công bố thỏa thuận cung cấp cho OpenAI – đơn vị sở hữu ChatGPT – 4,5 GigaWatt điện để vận hành hệ thống máy chủ.

Mới đây, Oracle cũng thông báo đã ký bốn hợp đồng trị giá hàng tỷ USD và dự kiến sẽ tiếp tục chốt thêm nhiều thỏa thuận lớn trong vài tháng tới. Kết quả kinh doanh ấn tượng đã đẩy giá cổ phiếu công ty tăng 97% chỉ trong năm 2025, đưa giá trị vốn hóa đạt 922 tỷ USD và giúp Oracle lọt top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới.

Trái ngược với sự thăng hoa của Oracle, cổ phiếu Tesla giảm 14% từ đầu năm, kéo theo khối tài sản của Elon Musk sụt giảm. Musk từng trở thành người giàu nhất thế giới từ năm 2021 nhờ cổ phần tại Tesla và khoản đầu tư vào SpaceX. Trong những năm qua, đã ba lần ông mất ngôi vị này trong thời gian ngắn, lần lượt vào tay Bernard Arnault (LVMH), Jeff Bezos (Amazon) và nay là Larry Ellison (Oracle).

Dù đối mặt khó khăn, khối tài sản của Musk vẫn tiếp tục gia tăng, đủ để duy trì vị thế dẫn đầu. Cuộc đua giành ngôi vị “người giàu nhất hành tinh” giữa Musk và Ellison vì thế trở nên gay cấn hơn bao giờ hết, khi khoảng cách tài sản không lớn.

Trong bối cảnh Oracle tiếp tục chứng minh sức mạnh trên thị trường công nghệ, khả năng Ellison vươn lên giữ ngôi vị số một thế giới trong tương lai gần là điều không bất ngờ.