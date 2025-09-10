Các phiên bản iPhone 17 mới không gây quá nhiều bất ngờ, phần lớn đúng với các thông tin rò rỉ trước đó.

Giới chuyên gia gợi ý iPhone 17 thường có thể là “điểm ngọt” cho người dùng phổ thông nhờ sở hữu màn hình 120Hz và camera tương đương dòng Pro, nhưng mức giá dễ tiếp cận hơn hàng trăm USD.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro/Pro Max thể hiện rõ khác biệt với thiết kế khung nhôm nguyên khối, hệ thống tản nhiệt buồng hơi, zoom quang học 8X, hỗ trợ ProRes RAW và pin “đỉnh nhất từ trước đến nay”.

Dân công nghệ gọi tên phiên bản iPhone 17 “đáng tiền nhất" sau màn ra mắt (Video: Đoàn Thủy - Hải Yến).

Cộng đồng công nghệ nhìn nhận đây là bản nâng cấp đáng giá về hiệu năng, camera và bảo mật. Bản thường đủ sức đáp ứng đa số nhu cầu, nhưng dòng Pro vẫn là lựa chọn hàng đầu cho người dùng chuyên sâu hoặc sáng tạo nội dung.