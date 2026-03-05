Xôi lạc TV và những “cánh tay nối dài” của cá độ trực tuyến bất hợp pháp

Trang web lậu xem bóng đá trực tuyến “mọc như mưa” tại Việt Nam

Chỉ cần gõ từ khóa “xem bóng đá trực tuyến” trên Google, kết quả tìm kiếm sẽ trả về hàng trăm ngàn trang web và ứng dụng. Bên cạnh những trang web và ứng dụng xem thể thao trực tuyến có đầy đủ bản quyền của các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình lớn, đa phần các kết quả tìm kiếm đều là những trang web lậu.

Đáng chú ý, những trang web phát sóng bóng đá lậu thậm chí chiếm ưu thế, được đề xuất để nằm top trên trong kết quả tìm kiếm trên Google, vượt trội hơn so với những dịch vụ xem thể thao có đầy đủ bản quyền.

Khi tìm kiếm từ khóa “xem bóng đá trực tuyến”, các trang web lậu chiếm ưu thế và nằm ở top cao trong kết quả tìm kiếm (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều trang web lậu thậm chí còn xây dựng thành một hệ thống nhiều trang web liên kết với nhau, không chỉ phát sóng bóng đá mà còn phát sóng nhiều môn thể thao khác nhau. Dĩ nhiên, các nội dung phát sóng trên các trang web này đều bất hợp pháp và không có bản quyền.

Không ít trang web phát sóng thể thao lậu đã bị các nhà mạng tại Việt Nam chặn tên miền theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, những trang web này liên tục thay đổi tên miền để tiếp tục hoạt động phi pháp.

Đội ngũ kỹ thuật đứng sau các trang web lậu này luôn biết cách tối ưu tìm kiếm để đưa các tên miền mới hoạt động lên top đầu trong kết quả tìm kiếm, khiến các nỗ lực chặn tên miền của cơ quan chức năng không phát huy được tác dụng.

Hoạt động chuyên nghiệp, thu lợi bất chính từ cá độ

Các trang web phát sóng thể thao lậu đều được thiết kế giao diện bắt mắt, nội dung phát sóng chất lượng cao và đội ngũ bình luận viên chuyên nghiệp, không thua kém gì nội dung phát sóng của các nhà đài.

Điểm chung của các trang web lậu này là chèn quảng cáo cá độ dày đặc. Trong suốt quá trình trận đấu diễn ra, các bình luận viên liên tục giới thiệu về các nhà cái cá độ và hướng dẫn người xem cách tham gia đặt cược. Nhiều trang web còn lập các nhóm chat, kênh liên lạc để hướng dẫn cách “soi kèo”, tư vấn đặt cược…

Các trang web phát sóng lậu có đội ngũ bình luận viên chuyên nghiệp, không thua gì các nhà đài (Ảnh: A05).

Mục đích chung của các trang web phát sóng lậu là thu hút khách hàng cho các nhà cái cá cược, dù đây là hành vi phạm pháp và bị pháp luật nghiêm cấm tại Việt Nam. Điều này sẽ giúp các trang web này thu lợi bất chính từ các dịch vụ cá cược bất hợp pháp.

Nhiều người ban đầu chỉ muốn tìm kiếm một trang web để xem bóng đá miễn phí, nhưng sau đó tham gia cá cược vì những nội dung quảng cáo hấp dẫn như tặng tiền cược, đặt cược lần đầu không mất phí… và từ đó bị cuốn vào “vòng xoáy đỏ đen” lúc nào không hay, khiến không ít người rơi vào cảnh nợ nần.

Những người đứng sau các trang web phát sóng lậu vẫn tiếp tục thu lợi bất chính từ các nhà cái cá cược và tìm cách lôi kéo càng nhiều người chơi càng tốt mà không cần quan tâm đến hậu quả của việc cá cược gây ra.

Trang web xem bóng đá lậu gây tổn thất kinh tế cực lớn

Không chỉ là “cánh tay nối dài” cho các nhà cái phi pháp, các trang web xem bóng đá và thể thao lậu còn gây ra thiệt hại kinh tế rất lớn. Theo báo cáo từ Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, các giải thi đấu thể thao đã bị tổn thất từ 28 đến 30 tỷ USD trên toàn cầu vì các nội dung phát sóng lậu trên mạng Internet.

Tại Việt Nam, những trang web lậu này còn làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các nhà đài cũng như những công ty cung cấp nội dung, khi những đơn vị này phải bỏ ra một số tiền rất lớn, có thể lên đến hàng triệu USD, để mua bản quyền các giải đấu lớn như Ngoại Hạng Anh, Champions League, World Cup… nhưng nhiều khán giả lại chọn coi miễn phí trên các trang web lậu, thay vì đăng ký gói dịch vụ để xem thể thao với đầy đủ bản quyền.

Lực lượng chức năng ập vào trụ sở, bắt giữ các nghi phạm thuộc hệ thống "Xôi Lạc TV" (Ảnh: Hải Nam).

Hậu quả, các nhà cung cấp nội dung sẽ bị giảm nguồn thu từ quảng cáo hoặc bán gói dịch vụ xem truyền hình, không thu hồi được số vốn đã đầu tư để mua bản quyền, giảm nguồn thu thuế của nhà nước…

Đại diện một doanh nghiệp cung cấp nội dung số trong nước cho biết, việc xử lý các website phát lậu vẫn là thách thức lớn đối với ngành nội dung. Nhiều trang hoạt động theo mô hình phân tán, đặt máy chủ ở nước ngoài và thường xuyên thay đổi tên miền để né tránh kiểm soát. Cách thức vận hành này khiến quá trình phát hiện và xử lý vi phạm bản quyền trở nên phức tạp hơn.

Việt Nam cũng đã cam kết bảo hộ sở hữu trí tuệ và bản quyền khi ký kết các hiệp định thương mại. Tuy nhiên, việc các giải đấu thể thao lớn bị vi phạm bản quyền và phát sóng lậu trên môi trường Internet sẽ khiến hình ảnh quốc gia bị ảnh hưởng, môi trường kinh doanh bị đánh giá thấp….

Không dừng lại ở đó, việc một quốc gia không thể kiểm soát vấn đề phát sóng nội dung lậu sẽ khiến các nhà đài, công ty cung cấp nội dung của quốc gia đó gặp khó khăn, bị ép giá khi thỏa thuận mua bản quyền phát sóng các sự kiện, giải đấu thể thao lớn.

Giải pháp để xử lý những vấn đề này ngoài sự can thiệp và xử lý triệt để của các cơ quan chức năng, còn là ý thức của người hâm mộ thể thao trong nước. Hãy “nói không” với các nội dung phát sóng lậu và mua gói dịch vụ xem truyền hình với đầy đủ bản quyền, khi giá của các gói dịch vụ này đang có xu hướng giảm và phù hợp với túi tiền của đa số người xem.