Nguồn tin này không tiết lộ thời gian cụ thể mà Apple sẽ công bố hai sản phẩm mới. Phiên bản tiền nhiệm của bộ đôi này được công bố vào đầu tháng 3/2025. Nếu công ty giữ nguyên lịch trình, iPad thế hệ 12 và iPad Air thế hệ thứ 8 sẽ ra mắt vào tháng sau.

Apple có thể ra mắt hai mẫu iPad mới vào đầu tháng 3 (Ảnh: PhoneArena).

Dự kiến, hai sản phẩm này sẽ không có nhiều thay đổi về thiết kế hay những nâng cấp quá quan trọng. Thay vào đó, đây có thể chỉ là một phiên bản cập nhật tập trung vào chip xử lý mới.

Trong đó, iPad thế hệ 12 sẽ được trang bị bộ xử lý A18, trong khi iPad Air thế hệ thứ 8 sẽ sử dụng chip M4.

Thế hệ iPad 11 tiền nhiệm được tích hợp con chip A16, không hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence. Do đó, phiên bản mới sẽ giúp người dùng phổ thông có thể trải nghiệm những tính năng AI từ Apple.

Báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Omdia cho biết các nhà sản xuất máy tính bảng trên toàn cầu đã xuất xưởng được 162 triệu thiết bị trong năm 2025, tăng trưởng 9,8% so với năm trước.

Theo đó, đà tăng trưởng diễn ra mạnh nhất vào giai đoạn quý IV/2025. Trong mùa mua sắm trước dịp nghỉ lễ, 44 triệu chiếc máy tính bảng đã được xuất xưởng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Apple đã xuất xưởng 19,6 triệu chiếc iPad trong quý IV/2025, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự thành công của dòng iPad thế hệ 11 và iPad Pro M5 đã giúp Apple tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường máy tính bảng toàn cầu.