Cái tên bất ngờ lọt vào top 10 điện thoại bán chạy nhất Quý II/2025

Mặc dù đã gần khép lại quý III/2025, nhưng đến nay hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research mới công bố danh sách 10 mẫu smartphone bán chạy nhất trong 3 tháng của quý II năm nay.

Apple và Samsung chiếm đến 9 vị trí trong top 10 mẫu smartphone bán chạy nhất quý vừa qua, vị trí còn lại thuộc về Xiaomi. Riêng Apple đã độc chiếm 3 vị trí dẫn đầu trong danh sách này, bao gồm iPhone 16, iPhone 16 Pro Max và iPhone 16 Pro.

Đáng chú ý, báo cáo tương tự của Counterpoint Research cũng cho thấy đây là 3 mẫu smartphone bán chạy nhất trong 3 tháng thuộc quý I/2025.

Như vậy, ngoại trừ iPhone 16 Plus, 3 biến thể còn lại của iPhone 16 đều có lượng tiêu thụ lớn trong nửa đầu năm 2025. iPhone 16 Plus thậm chí còn không nằm trong top 10 mẫu smartphone bán chạy nhất quý II/2025.

iPhone 15 và iPhone 16e gây bất ngờ khi lọt vào danh sách 10 smartphone bán chạy nhất trong quý II/2025 (Nhấn vào ảnh để xem cỡ lớn).

iPhone 15, chiếc smartphone đã được ra mắt từ năm 2023, cũng đã bất ngờ góp mặt trong top 10 điện thoại bán chạy nhất quý vừa qua, ở vị trí thứ 10.

Ngoài iPhone 15, một sản phẩm khác cũng gây bất ngờ khi lọt vào danh sách này chính là iPhone 16e, phiên bản iPhone được xem là “giá rẻ” của Apple, được ra mắt vào tháng 2 vừa qua.

Vào thời điểm mới ra mắt, iPhone 16e từng hứng chịu nhiều lời chê bai từ giới công nghệ và người dùng do chỉ có một camera sau, không hỗ trợ sạc không dây MagSafe, ít tùy chọn màu sắc và mức giá cao. Thế nhưng, bỏ qua những điểm trừ này, nhiều khách hàng vẫn lựa chọn iPhone 16e, giúp mẫu máy đạt doanh số khả quan.

Như vậy, Apple đã chiếm đến một nửa trong tổng số 10 mẫu smartphone bán chạy nhất quý II/2025.

Samsung chiếm 4 vị trí trong danh sách này, nhưng ngoài Galaxy S25 Ultra (vị trí thứ 8) là sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, 3 cái tên còn lại đều thuộc phân khúc tầm trung và giá rẻ, bao gồm Galaxy A16 5G (thứ 4), Galaxy A06 4G (thứ 5) và Galaxy A16 4G (thứ 7).

Xiaomi góp mặt với một sản phẩm duy nhất là Redmi 14C 4G, xếp ở vị trí thứ 9.

Báo cáo của Counterpoint Research cho thấy Samsung và Apple vẫn chiếm ưu thế lớn trên thị trường smartphone toàn cầu. Trong khi Apple dường như không có đối thủ trên phân khúc smartphone cao cấp, Samsung lại cho thấy sự đa dạng về phân khúc sản phẩm đã giúp hãng tiếp tục đạt được doanh số tốt trên thị trường.

Trong bối cảnh thị trường smartphone đang ngày càng bão hòa và không có nhiều sản phẩm mang tính đột biến, rất khó để có một hãng smartphone mới có thể vượt qua Apple và Samsung để chiếm lĩnh “ngôi vương” trên thị trường di động.