Gmail gặp sự cố hiếm hoi, hộp thư đến "thất thủ" vì lỗi bộ lọc phân loại

Gmail gặp sự cố phân loại hòm thư (Ảnh: ST).

Hệ thống phân loại thư vốn hoạt động ổn định của Google trong nhiều năm dường như đã gặp sự cố, khiến các email thuộc danh mục nội dung cập nhật và diễn đàn ồ ạt đổ thẳng vào hộp thư chính.

Theo ghi nhận của 9to5Google, sự cố lan rộng trên nhiều nền tảng, từ Reddit đến các diễn đàn hỗ trợ của Google. Một người dùng chia sẻ: “Tất cả email quảng cáo bỗng dưng xuất hiện ở hộp thư chính. Tôi không hề thay đổi cài đặt nào, mọi thứ dường như bị đảo lộn chỉ sau một đêm”.

Đáng chú ý, các bộ lọc thủ công cũng tạm thời mất tác dụng, khiến người dùng không thể ngăn chặn “dòng thác” thông báo liên tục đổ về điện thoại.

Cảnh báo an ninh từ Google

Không chỉ dừng lại ở việc phân loại nhầm, sự cố còn làm dấy lên những lo ngại về an ninh thông tin.

Trên Bảng điều khiển Trạng thái Không gian làm việc (Workspace Status Dashboard), Google xác nhận lỗi bắt đầu từ 05:02 theo giờ Mỹ, Thái Bình Dương.

Trong thời gian xảy ra sự cố, Gmail hiển thị các biểu ngữ cảnh báo màu vàng phía trên email với nội dung: “Hãy cẩn thận với tin nhắn này. Gmail chưa quét tin nhắn này để tìm thư rác, người gửi không xác minh hoặc phần mềm độc hại”.

Điều này cho thấy hệ thống quét mã độc và bảo mật của Gmail cũng tạm thời bị gián đoạn, buộc Google phải khuyến cáo người dùng thận trọng khi mở các email lạ.

Khắc phục và điều tra nội bộ

Rất may, đội ngũ kỹ thuật của Google đã phản ứng kịp thời. Tổng cộng, sự cố kéo dài chưa đầy 5 giờ và quá trình khắc phục được triển khai nhanh chóng ngay sau đó.

Trong thông báo mới nhất, đại diện Google cho biết: “Sự cố phân loại email Gmail đã được giải quyết. Chúng tôi sẽ công bố bản phân tích chi tiết sau khi hoàn tất cuộc điều tra nội bộ”.

Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc hệ thống bộ lọc tự động bị gián đoạn vẫn chưa được tiết lộ.

Dù thời gian xảy ra sự cố không dài, sự việc lần này là lời nhắc nhở rõ ràng về mức độ phụ thuộc của người dùng vào các thuật toán tự động. Khi các bộ lọc thông minh gặp trục trặc, sự tiện lợi thường ngày có thể nhanh chóng biến thành phiền toái và rủi ro bảo mật tiềm ẩn.