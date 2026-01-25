Đáng nói, cơ sở dữ liệu này bao gồm thông tin đăng nhập của hàng loạt dịch vụ lớn từ Gmail, Facebook cho đến các cổng thanh toán và sàn giao dịch tiền điện tử.

Thông tin tài khoản của nhiều dịch vụ lớn đã bị rò rỉ (Ảnh: The Economic Times).

Với kho dữ liệu khổng lồ này, tội phạm mạng sẽ có nhiều cơ hội để truy cập vào tài khoản của nạn nhân. Trong trường hợp nạn nhân sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn vì tin tặc có thể dùng các công cụ tự động để đăng nhập trên nhiều trang web khác nhau.

Danh sách các dịch vụ phổ biến mà Fowler tìm thấy trong cơ sở dữ liệu bị lộ bao gồm:

- 48 triệu tài khoản Gmail.

- 17 triệu tài khoản Facebook.

- 6,5 triệu tài khoản Instagram.

- 4 triệu tài khoản Yahoo.

- 3,4 triệu tài khoản Netflix.

- 1,5 triệu tài khoản Outlook.

- 900.000 tài khoản iCloud.

- 780.000 tài khoản TikTok.

- 420.000 tài khoản Binance.

Ngoài ra, các tài khoản từ OnlyFans, HBOmax, Disney Plus, Roblox, X (Twitter) và nhiều dịch vụ khác cũng bị ảnh hưởng.

Chuyên gia bảo mật cho biết số lượng dữ liệu khổng lồ này không đến từ một vụ tấn công vào máy chủ của Google hay Facebook, mà được thu thập bởi mã độc đánh cắp thông tin (Infostealer).

Infostealer được thiết kế để đánh cắp thông tin bằng cách ghi lại những lần nhấn phím (keystrokes) hoặc lấy trực tiếp mật khẩu và dữ liệu cá nhân, sau đó gửi về cho tin tặc.

Sự việc này là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dùng Internet về việc quản lý mật khẩu. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo cho thói quen của nhiều người khi sử dụng chung mật khẩu cho toàn bộ tài khoản trực tuyến.