Cách kiểm tra ai đang âm thầm dùng mạng iPhone của bạn

Theo MacRumors, trên phiên bản iOS 26.4, Apple đã bổ sung khả năng hiển thị chi tiết dữ liệu sử dụng khi bật tính năng Điểm truy cập cá nhân (Personal Hotspot), giúp người dùng biết thiết bị nào đang sử dụng mạng và tiêu tốn bao nhiêu dung lượng.

Cụ thể, hệ thống có thể phân tách lượng dữ liệu đã chia sẻ theo từng thiết bị kết nối. Người dùng sẽ thấy danh sách các thiết bị cùng mức dung lượng đã sử dụng, từ đó dễ dàng nhận diện thiết bị nào đang tiêu tốn nhiều dữ liệu nhất.

Tính năng này đặc biệt hữu ích với những người sử dụng gói dữ liệu giới hạn, khi việc chia sẻ mạng có thể khiến dung lượng bị tiêu hao nhanh chóng mà không rõ nguyên nhân.

Cách kiểm tra mức sử dụng dữ liệu điểm phát sóng trên iPhone:

Bước 1: Mở "Cài đặt" trên iPhone của bạn.

Bước 2: Chọn "Điểm truy cập cá nhân".

Bước 3: Bên dưới nút chuyển đổi "Tối đa hóa khả năng tương thích", hãy nhấn vào "Sử dụng dữ liệu" .

Các bước kiểm tra mức sử dụng dữ liệu điểm phát sóng trên iPhone (Ảnh: MacRumors).

Trước đây, iPhone chỉ hiển thị tổng dung lượng đã chia sẻ, trong khi thông tin chi tiết theo từng thiết bị lại nằm sâu trong phần cài đặt. Với bản cập nhật mới, dữ liệu này đã được đưa lên vị trí dễ tiếp cận hơn, giúp người dùng theo dõi và kiểm soát trực tiếp.

Tuy vậy, hệ thống vẫn có một số hạn chế. Các thiết bị không phải của Apple hoặc những thiết bị đời cũ có thể được gộp chung vào một mục “Thiết bị khác”, thay vì hiển thị cụ thể từng tên.

Ngoài ra, dữ liệu sử dụng không được cập nhật ngay lập tức mà có thể thay đổi sau khi tắt tính năng chia sẻ mạng hoặc khi hệ thống hoàn tất việc tổng hợp thông tin.

Dù còn một số điểm hạn chế, đây vẫn là cải tiến đáng chú ý, giúp người dùng chủ động hơn trong việc quản lý dữ liệu di động.