So với những chiếc iPhone Pro, thiết bị này rộng hơn và ngắn hơn khi gập lại. Khi mở ra, màn hình bên trong sẽ có kích thước khoảng 7,8 inch theo đường chéo. Về diện tích màn hình, iPhone màn hình gập gần như tương đồng với iPad mini.

Mô hình iPhone màn hình gập đặt cạnh mô hình iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max (Ảnh: Sonny Dickson).

Có thể thấy, thiết kế trên ưu tiên trải nghiệm sử dụng ở chế độ mở toàn màn hình. Khi màn hình gập lại, chiều rộng của điện thoại có thể khiến một số người cảm thấy hơi khó sử dụng. Điều này chắc chắn tạo nên sự khác biệt so với kiểu dáng điện thoại dạng thanh của Apple.

Thiết kế này cũng khác biệt so với hầu hết smartphone Android màn hình gập hiện có trên thị trường. Nhiều điện thoại Android có tỷ lệ màn hình vuông khi mở ra. Điều này không lý tưởng khi xem các nội dung đa phương tiện tỷ lệ 16:9 như phim và chương trình truyền hình.

Theo GSMArena, iPhone màn hình gập sẽ có bản lề được in 3D giúp giảm thiểu nếp gấp trên màn hình gập. Công nghệ này được cho là tương đồng với công nghệ đang áp dụng trên mẫu OPPO Find N6.

OPPO đã trang bị cho Find N6 bản lề uốn cong hợp kim Titan thế hệ 2, ứng dụng công nghệ in 3D trong điều kiện lỏng. Quy trình sản xuất sử dụng hệ thống quét laser có độ chính xác cao nhằm phát hiện các sai lệch nhỏ nhất trên bề mặt linh kiện.

Hiệu quả mà quy trình trên mang lại tương đối cao khi sản phẩm của OPPO đã gần như loại bỏ hoàn toàn nếp gấp trên màn hình. Việc iPhone màn hình gập cũng ứng dụng công nghệ này hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm tương đương.

iPhone màn hình gập có thể mở bán muộn (Ảnh: 9to5mac).

Các báo cáo gần đây cho biết chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên sẽ được mở bán vào tháng 12, muộn hơn 3 tháng so với dòng sản phẩm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Tình huống tương tự từng diễn ra vào năm 2017. Apple đã công bố iPhone 8, iPhone 8 Plus vào tháng 9/2017 và mở bán ngay sau 2 tuần. Trong khi đó, phải đến tháng 11, dòng sản phẩm iPhone X mới lên kệ.

Nguyên nhân của việc mở bán muộn có thể đến từ năng lực sản xuất sản phẩm khiến nguồn cung còn nhiều hạn chế trong thời gian đầu. Việc lùi thời gian mở bán giúp Apple có thể phân phối thiết bị tốt hơn.