Bỏ tiền triệu mua SIM số đẹp, nhiều người “ngã ngửa” vì dính nợ xấu

Bỏ tiền triệu mua SIM, mỗi ngày nhận hàng chục cuộc gọi đòi nợ

Anh Lâm, 33 tuổi, sống tại TPHCM, cho biết từng bỏ 1,6 triệu đồng để mua một SIM số đẹp có đầu số 09, đuôi số trùng với biển số xe cá nhân. SIM được anh mua tại một cửa hàng điện thoại di động bình dân.

Sau khi nhận SIM, anh mang ra điểm giao dịch của nhà mạng để xác thực thông tin căn cước và đăng ký chính chủ. Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu xuất hiện khi anh dùng số điện thoại này để tạo tài khoản Zalo.

“Khi đăng ký, tôi mới phát hiện số này từng có người sử dụng trước đó. Sau đó là hàng loạt tình huống rất phiền phức xảy ra”, anh Lâm kể.

Theo anh, từ ngày sử dụng SIM mới, anh thường xuyên nhận được cuộc gọi từ các công ty tài chính yêu cầu trả nợ. Không chỉ vậy, khi dùng số điện thoại này để đăng nhập các nền tảng mạng xã hội, hệ thống còn thông báo tài khoản từng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

“Ngoài các cuộc gọi đòi nợ, tôi còn nhận nhiều tin nhắn quảng cáo, nội dung phản cảm gửi đến liên tục. Có thời điểm mỗi ngày tôi nhận cả chục cuộc gọi làm phiền”, anh nói.

Dù cảm thấy mệt mỏi, anh Lâm vẫn chưa muốn bỏ SIM vì tiếc số đẹp đã mua. Anh cho rằng các đợt chuẩn hóa thuê bao cần đi kèm việc rà soát kỹ hơn lịch sử sử dụng số điện thoại, tránh để người dùng mới phải chịu rắc rối từ chủ thuê bao cũ.

Tương tự, anh B. ở Thanh Xuân, Hà Nội mua một SIM, đăng ký chủ tên mình, xác thực sinh trắc học và giao cho con gái đang học THCS để gia đình tiện liên lạc. Tuy nhiên gần đây liên tục có người nhắn tin vào số thuê bao trên để đòi nợ.

"Người lạ còn tìm số điện thoại qua Zalo, kết bạn zalo với con gái tôi và tiếp tục nhắn tin đòi nợ, khiến gia đình không khỏi hoang mang", anh B. nói với Dân trí.

Giống anh B., nhiều người cũng phản ánh sau khi mua SIM mới thường xuyên nhận được các cuộc gọi đòi nợ, quấy rối do chủ cũ của số điện thoại đang có các khoản nợ quá hạn.

Chuyên gia cảnh báo rủi ro từ SIM từng qua nhiều đời chủ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chuyên gia an toàn thông tin Ngô Minh Hiếu cho rằng chuẩn hóa thông tin thuê bao chỉ xác nhận ai là chủ sở hữu hợp pháp của SIM ở thời điểm hiện tại. Điều này không đồng nghĩa với việc số điện thoại đó là “số mới hoàn toàn”.

Theo ông Hiếu, số điện thoại là tài nguyên hữu hạn, có thể bị thu hồi rồi tái sử dụng. Tuy nhiên, lịch sử của số điện thoại có thể vẫn còn gắn với ngân hàng, ví điện tử, mạng xã hội, khoản vay hoặc các dịch vụ trực tuyến của người dùng trước.

“Các quy định hiện nay chủ yếu tập trung vào xác thực thông tin thuê bao, đối chiếu định danh và sinh trắc học với dữ liệu dân cư. Tuy nhiên, việc này không tự động xóa toàn bộ liên kết của số điện thoại tại các nền tảng bên ngoài nhà mạng”, ông Hiếu nhận định.

Theo chuyên gia, đây không chỉ là sự phiền toái mà còn tiềm ẩn rủi ro bảo mật thông tin cá nhân.

“Nếu số điện thoại cũ vẫn liên kết với tài khoản ngân hàng, email, mạng xã hội hoặc ví điện tử, người sở hữu SIM mới có thể nhận nhầm OTP, thông báo giao dịch, tin nhắn khôi phục mật khẩu hoặc cuộc gọi xác minh”, ông nói.

Ông Hiếu cũng cảnh báo trong trường hợp xấu, kẻ gian có thể cố tình săn các số điện thoại đã qua sử dụng để tìm cách chiếm quyền tài khoản hoặc thu thập thông tin cá nhân của chủ cũ.

Cần xem SIM như một “danh tính số”

Theo chuyên gia an toàn thông tin Ngô Minh Hiếu, nhà mạng có trách nhiệm xác thực, cập nhật thông tin thuê bao và đảm bảo người đang sử dụng là chủ hợp pháp của số điện thoại.

Tuy nhiên, ngân hàng, ví điện tử, mạng xã hội, ứng dụng vay tiền hay sàn thương mại điện tử lại quản lý dữ liệu người dùng trên hệ thống riêng.

Hiện chưa có cơ chế liên thông đầy đủ để khi một số điện thoại đổi chủ, tất cả nền tảng liên quan đều tự động nhận biết và hủy liên kết với chủ cũ. Đây là khoảng trống khiến nhiều người mua SIM mới vẫn bị ảnh hưởng bởi lịch sử sử dụng của số điện thoại.

Trao đổi với Dân trí, đại diện một nhà mạng nêu: "Nhà mạng chỉ quản lý thông tin và dịch vụ di động của nhà mạng. Các kết nối trong quá trình sử dụng với bên thứ ba, người dùng hiện phải tuân thủ theo chính sách của nhà cung cấp dịch vụ đó.

"Về lâu dài, chúng tôi cũng mong muốn cơ quan quản lý nhà nước thiết lập hành lang pháp lý để đảm bảo thống nhất quyền lợi và trách nhiệm của người dùng khi sử dụng các kết nối khác thông qua số điện thoại", nhà mạng chia sẻ.

Để hạn chế rủi ro, người dùng nên ưu tiên giao dịch trực tiếp tại cửa hàng chính thức của nhà mạng, yêu cầu sang tên chính chủ ngay, kiểm tra hợp đồng thuê bao và tránh mua SIM qua trung gian không rõ nguồn gốc.

Sau khi nhận SIM, người dùng nên thử kiểm tra với các dịch vụ phổ biến như ngân hàng, ví điện tử, Zalo, Facebook, Gmail, Apple ID, Google, các ứng dụng vay tiền và sàn thương mại điện tử. Nếu liên tục nhận cuộc gọi đòi nợ, mã OTP lạ hoặc thông báo tài khoản cũ, cần báo ngay cho nhà mạng và nền tảng liên quan.

Chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng tuyệt đối không sử dụng mã OTP gửi nhầm dưới bất kỳ hình thức nào.

Về lâu dài, ông Hiếu cho rằng nhà mạng cần minh bạch hơn về trạng thái của số điện thoại, bao gồm việc đây là số mới hoàn toàn hay số từng được tái sử dụng. Đồng thời, cần có thời gian “cách ly” đủ dài trước khi đưa số cũ trở lại thị trường.

Các ngân hàng và nền tảng công nghệ cũng cần bổ sung cơ chế xác minh lại khi phát hiện số điện thoại đổi chủ, thay vì chỉ dựa vào OTP SMS.

“Trước khi bỏ số cũ, người dùng cần gỡ số khỏi tài khoản ngân hàng, ví điện tử, email và mạng xã hội. Ngược lại, khi mua số mới, đặc biệt là SIM số đẹp, người dùng cần hiểu rằng đây không chỉ là tài sản viễn thông mà còn là một danh tính số có lịch sử đi kèm”, ông Hiếu khuyến cáo.