Không ít người dùng có nhu cầu sử dụng dịch vụ sang tên SIM online do không thể liên lạc được với chủ cũ (Ảnh chụp màn hình).

Loay hoay "sang tên" SIM

Theo quy định của nhiều nhà mạng, để thực hiện thủ tục sang tên chính chủ, bắt buộc phải có sự hiện diện trực tiếp của cả người đứng tên thuê bao và người đang sử dụng tại quầy giao dịch. Đây gần như là yêu cầu bất khả thi đối với nhiều trường hợp.

Việc tìm lại người lạ đã đứng tên thuê bao từ hàng chục năm trước để nhờ ra điểm giao dịch là điều không thể thực hiện. Nghịch lý này khiến không ít người dùng ngậm ngùi đối mặt với nguy cơ phải bỏ số điện thoại đã sử dụng suốt thời gian dài để làm ăn và liên lạc.

Chị Trần Thùy Linh (28 tuổi, kinh doanh online) là một trong những trường hợp điển hình. Chị cho biết đã mua SIM từ lâu tại một đại lý nên khi có quy định chuẩn hóa thông tin, chị hoàn toàn bế tắc vì SIM không chính chủ.

"Nhà mạng yêu cầu phải có cả người đứng tên và tôi cùng ra cửa hàng mới có thể làm thủ tục. Điều này là không thể vì tôi hoàn toàn không biết người đứng tên là ai. Tôi làm nghề bán hàng online, số điện thoại này rất quan trọng để liên lạc với đối tác và đăng ký các dịch vụ ngân hàng, nhưng có lẽ tôi cũng đành phải bỏ để mua SIM mới", chị Linh chia sẻ.

Trường hợp của chị Linh không phải cá biệt. Nhiều người dùng khác cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự. Khi lên các hội nhóm mạng xã hội để tìm giải pháp, họ nhanh chóng nhận được hàng loạt lời mời chào hỗ trợ chuyển đổi thông tin thuê bao dễ dàng.

Theo ghi nhận của phóng viên, các bài đăng quảng cáo dịch vụ sang tên SIM trái phép xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, với những lời cam kết như "không cần chủ cũ", "không cần ra quầy", "xong trong 15 phút".

Mức giá cho dịch vụ "đi cửa sau" này dao động khoảng 300.000 đồng đối với thuê bao trả trước và 700.000 đồng với thuê bao trả sau. Để tạo vỏ bọc uy tín, các đối tượng thường sử dụng ảnh đại diện mặc đồng phục của nhà mạng.

Người dùng chuẩn hóa thuê bao tại điểm giao dịch VNPT (Ảnh: Đoàn Thủy).

Tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo

Đây là một lỗ hổng nguy hiểm không chỉ đe dọa đến quyền sở hữu của người dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian số.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu cảnh báo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, ảnh chụp CCCD, ảnh chân dung hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ trên mạng xã hội.

Theo chuyên gia, hành động này tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo và lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Trước thực trạng này, các nhà mạng lớn đã lên tiếng cảnh báo và khẳng định sự thắt chặt trong quy trình nghiệp vụ để ngăn chặn các hành vi gian lận từ gốc.

Người dân có thể xác thực thông tin thuê bao trên ứng dụng di động (Ảnh: Viettel).

Đại diện MobiFone khẳng định quy trình thay đổi thông tin thuê bao hiện nay được kiểm soát vô cùng chặt chẽ và yêu cầu những bằng chứng thực tế từ người dùng thực sự.

"Nghiệp vụ thay đổi tên chính chủ đòi hỏi phải có các bằng chứng, vật chứng chứng minh việc sử dụng mà trực tiếp người sử dụng mới cung cấp đủ thông tin. Bên cạnh đó, MobiFone cũng chấn chỉnh cảnh báo tới hệ thống kênh phân phối về việc nghiêm cấm thực hiện sai quy định trong việc thay tên chính chủ, gây hậu quả nghiêm trọng trong việc lừa đảo, chiếm dụng tài sản", đại diện MobiFone cho biết.

Các dịch vụ quảng cáo trên mạng thường đánh vào tâm lý ngại ra điểm giao dịch của người dân. Tuy nhiên, hành vi này lại vi phạm nghiêm trọng quy định của nhà mạng và pháp luật.

Đồng quan điểm, phía VNPT (VinaPhone) cũng làm rõ rằng mọi thao tác xác thực lại thông tin thuê bao theo quy định đều phải được thực hiện trực tiếp bởi người đang sử dụng SIM với các rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt.

Để đảm bảo an toàn, người dân được khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng các dịch vụ trung gian không rõ nguồn gốc trên mạng để thay đổi thông tin thuê bao.

Bên cạnh việc xác thực trên ứng dụng di động, người dân có thể ra trực tiếp cửa hàng của các nhà mạng (Ảnh: Thế Anh).

Việc chuẩn hóa thông tin phải được thực hiện qua các kênh chính thống như ứng dụng của nhà mạng (My Viettel, My VNPT, My MobiFone) hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch ủy quyền.

Các nhà mạng như Viettel, VNPT và MobiFone đã tổ chức hàng chục nghìn điểm hỗ trợ trên toàn quốc, bao gồm cả các ngày nghỉ, để đảm bảo mọi khách hàng đều có thể thực hiện chuẩn hóa một cách an toàn và đúng quy định.

Việc tin tưởng vào các dịch vụ "vượt rào" không chỉ khiến người dân mất tiền oan mà còn có nguy cơ bị lộ lọt thông tin cá nhân, dẫn đến những hệ lụy pháp lý khó lường về sau.