Sàn giao dịch ONUS không thể truy cập, người dùng hoảng loạn

Trên các cộng đồng người dùng ONUS, các bình luận cho biết họ không thể truy cập vào những tài sản số mà mình đang lưu trữ trên hệ thống của nền tảng này.

Khi thao tác, nền tảng chỉ hiện lên thông báo: “Đăng nhập lỗi. Vui lòng kiểm tra kết nối mạng và thông tin đăng nhập”.

Phóng viên Dân trí cũng đã thử tạo lập tài khoản mới trên cả ứng dụng di động và nền tảng web, nhưng đều không thành công.

Trên fanpage và các hội nhóm khách hàng ONUS, người dùng để lại hàng loạt câu hỏi về sự cố đăng nhập. Sự việc nhanh chóng lan rộng và khiến người dùng trở nên hoang mang. Thậm chí, không ít tin đồn cho rằng nền tảng đã bị sập và người dùng có thể bị mất toàn bộ tài sản.

Đến chiều 21/3, nền tảng này không đưa ra bất cứ phản hồi nào. Các kênh hỗ trợ cũng hoàn toàn bị đóng.

"Trả lại tiền cho tôi, bao nhiêu năm tôi làm tích góp, bao nhiêu công sức của tôi đó. Đừng làm vậy, tôi trả lại tiền cho tôi", một bài đăng chia sẻ trong cộng đồng ONUS Việt Nam.

Ứng dụng ONUS được biết đến tại Việt Nam từ tháng 3/2020. Nền tảng này từng công bố đạt hơn 4 triệu người dùng, cung cấp sản phẩm cốt lõi là stablecoin VNDC, được giới thiệu gắn với đồng Việt Nam (VNĐ). Nền tảng cho phép người dùng nạp, rút và chuyển đổi giữa tài sản số và tiền pháp định.

Tháng 12/2021, ONUS bị tin tặc tấn công và rao bán dữ liệu thu thập được từ nền tảng này. Tin tặc tuyên bố nắm giữ thông tin của hơn 1,92 triệu tài khoản, trong đó 90% là người dùng Việt Nam.