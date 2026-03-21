Sàn giao dịch ONUS đóng băng: Hé lộ danh tính nhà sáng lập ứng dụng

Từ chiều ngày 20/3, ứng dụng tiền mã hóa ONUS rơi vào tình trạng tê liệt khi người dùng không thể đăng nhập hoặc thực hiện các thao tác khôi phục mật khẩu thông qua máy chủ.

Điều này khiến toàn bộ tài sản số lưu trữ trên nền tảng tạm thời không thể truy cập. Khi thử đăng nhập, hệ thống hiển thị thông báo: “Đăng nhập lỗi. Vui lòng kiểm tra kết nối mạng và thông tin đăng nhập”.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại người sử dụng ONUS không thể đăng nhập ứng dụng. Thử đăng ký tài khoản mới, người dùng chỉ thao tác được đến bước gõ mật khẩu, không thể tiếp tục hoàn thành các bước tiếp theo.

ONUS được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 3/2020, trong bối cảnh làn sóng đầu tư tiền số bắt đầu lan rộng. Dù đặt trụ sở tại Singapore, nền tảng này chủ yếu do đội ngũ người Việt vận hành và tập trung phục vụ người dùng trong nước.

Sản phẩm cốt lõi của ONUS là stablecoin VNDC neo theo đồng Việt Nam (VNĐ), cho phép người dùng nạp, rút và chuyển đổi giữa tiền pháp định và tài sản số. Từ một ví điện tử đơn giản, nền tảng sau đó mở rộng sang nhiều dịch vụ như giao dịch phái sinh, sử dụng đòn bẩy tài chính…

ONUS (tiền thân là VNDC) do ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) sáng lập. Sau thương vụ Vemanti Group thâu tóm nền tảng này hồi tháng 3/2025, chức danh của ông tại tổ chức này là Chủ tịch HĐQT Vemanti Group.

Vemanti Group được niêm yết trên sàn Nasdaq, hiện giao dịch quanh mức 0,074 USD/cổ phiếu.

Đáng chú ý, vào tháng 12/2021, ONUS từng vướng sự cố rò rỉ dữ liệu khi một nhóm hacker rao bán thông tin thu thập từ hệ thống. Tin tặc khi đó tuyên bố sở hữu dữ liệu của hơn 1,92 triệu tài khoản, trong đó khoảng 90% là người dùng Việt Nam. Tổng dung lượng dữ liệu bị đánh cắp lên tới 9TB, bao gồm các thông tin như họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu đã mã hóa và lịch sử giao dịch.