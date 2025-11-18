Báo Dân trí đạt Giải Báo chí Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TPHCM

Chiều 18/11, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức lễ trao Giải Báo chí Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TPHCM lần 3 - năm 2025.

Ông Nguyễn Tấn Phong - Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM - cho biết, năm nay có 18 tác phẩm với 58 tác giả xuất sắc được trao giải. Trong đó, các tác phẩm đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh đội ngũ giáo viên, tác động tích cực đến sự phát triển của ngành giáo dục TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Đặc biệt, nhiều tác phẩm thể hiện rõ vai trò phản biện xã hội, góp phần xây dựng nền giáo dục nhân văn, hiện đại của thành phố.

Các tác phẩm được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phản ánh khách quan, toàn diện, chuyên sâu những vấn đề thời sự, ý nghĩa về giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong đánh giá cao sự đầu tư nghiêm túc, tâm huyết của đội ngũ nhà báo đối với sự nghiệp GD&ĐT của thành phố (Ảnh: BTC).

Ông cũng cho hay TPHCM đang tập trung thực hiện thành công các nghị quyết để phát triển thành phố trong tình hình và điều kiện mới. Báo chí góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và các nghị quyết về TPHCM nói riêng.

Chung cuộc, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Nhóm tác giả đạt giải Nhất với loạt bài "Giáo dục TPHCM 50 năm sau ngày thống nhất đất nước" (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Loạt bài “Lỗ hổng từ kỳ thi đánh giá năng lực “trăm tỷ” và trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Huyên, Phan Thị Hoài Nam, báo Dân trí được trao giải khuyến khích. Loạt bài được ban tổ chức đánh giá cao vì thể hiện rõ vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí.

Loạt bài phản ánh sâu, thể hiện vai trò giám sát mạnh mẽ của báo chí trước những vấn đề lớn trong giáo dục đại học.

Nhóm tác giả nhận giải khuyến khích (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ngay khi Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM kết thúc với những sai sót trong tổ chức thi, nhóm phóng viên đã sớm nhận diện và kiên trì theo đuổi thông tin, phân tích và chỉ rõ từ vấn đề những sai sót trong tổ chức thi cho đến việc xuất hiện phổ điểm vênh bất thường đặt câu hỏi về chất lượng ngân hàng đề thi, sự giám sát của đơn vị khách quan bên ngoài.

Bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuyến bài đã đặt vấn đề về sự thiếu sót, khẳng định rằng những sai sót này không thể xin lỗi là xong và phải được khắc phục triệt để.

Nhà báo Hoài Nam, đại diện nhóm tác giả báo Dân trí tại lễ trao giải (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Sự kiên trì của cơ quan báo chí cuối cùng đã mang lại kết quả tích cực: Đại học Quốc gia TPHCM đã thừa nhận thiếu sót, cam kết rà soát lại toàn bộ quy trình, bổ sung ngân hàng câu hỏi và đặc biệt là tổ chức thi lại cho thí sinh bị ảnh hưởng thời gian làm bài.

Mới đây, Bộ GD&ĐT ra quyết định kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 đã nhấn mạnh sẽ thực hiện giám sát việc tổ chức thi đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục đại học.

Tuyến bài này là minh chứng rõ nét cho vai trò của báo chí trong việc đòi hỏi trách nhiệm giải trình từ các đơn vị giáo dục, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng và củng cố niềm tin vào sự công bằng, minh bạch trong thi cử.