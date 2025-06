Bán chạy nhất thế giới, iPhone 16 có được ưa chuộng tại Việt Nam?

Doanh số lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba trên thị trường toàn cầu là bộ đôi iPhone 16 Pro Max và iPhone 16 Pro.

Trong khi đó, xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam lại cho thấy sự khác biệt rõ rệt.

iPhone 16 là smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý I (Ảnh: Thế Anh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện nhiều hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam cho biết, iPhone 16 Pro Max mới là phiên bản được người dùng trong nước ưa chuộng hơn cả, trái ngược hoàn toàn với thị trường quốc tế.

Bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc ngành hàng Apple tại hệ thống Di Động Việt, lý giải về đặc thù này: "Từ nhiều năm trước, thị trường Việt Nam đã luôn có đặc thù riêng, thậm chí khác biệt hẳn so với thế giới. Người dùng sẵn sàng chi tiêu cao hơn cho các thiết bị công nghệ, đặc biệt là iPhone. Người dùng ưu tiên những trải nghiệm cao cấp về camera, hiệu năng, màn hình lớn và thiết kế sang trọng.

Đây là những yếu tố mà dòng Pro và Pro Max đáp ứng tốt hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Đó cũng là lý do vì sao mỗi đợt iPhone ra mắt tại Việt Nam, dòng Pro và Pro Max luôn rơi vào tình trạng khan hiếm hàng".

Thống kê từ các hệ thống bán lẻ cũng củng cố nhận định trên. Theo Minh Tuấn Mobile, iPhone 16 chỉ chiếm khoảng 20% doanh số của dòng iPhone 16.

Trong khi đó, đại diện hệ thống CellphoneS tiết lộ iPhone 16 chỉ chiếm khoảng 6% lượng máy bán ra trong toàn bộ nhóm hàng iPhone và khoảng 10% trong dòng sản phẩm iPhone 16. Phần lớn doanh số vẫn thuộc về phiên bản Pro và Pro Max.

"Tính trong 5 tháng đầu năm 2025, 47% lượng iPhone bán ra thuộc về iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Tại thời điểm mới ra mắt vào tháng 9/2024, con số này dao động khoảng 50%", ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, chia sẻ.

Tại thị trường Việt Nam, người dùng ưa chuộng phiên bản iPhone 16 Pro Max hơn (Ảnh: Thế Anh).

Sau nhiều đợt điều chỉnh giá bán, iPhone 16 hiện có mức giá 19 triệu đồng cho phiên bản 128GB, thấp hơn 4 triệu đồng so với giá bán tại thời điểm ra mắt.

Tuy nhiên, sức mua của iPhone 16 vẫn chưa thực sự bứt phá. "So với cùng kỳ năm ngoái, sức mua của iPhone 16 có phần chậm hơn so với iPhone 15. Tính đến hiện tại, mẫu máy này vẫn chưa tạo được sức bật mạnh mẽ so với phiên bản tiền nhiệm", đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile nhận định.

Dù vậy, các nhà bán lẻ vẫn kỳ vọng vào sự tăng trưởng doanh số của iPhone 16 trong thời gian tới.

"Sau nhiều đợt điều chỉnh, iPhone 16 hiện có mức giá tương đối tốt khi so với hiệu suất và trải nghiệm mà sản phẩm mang lại. Chúng tôi kỳ vọng doanh số của thiết bị này sẽ tăng trưởng trở lại sau giai đoạn giảm giá sâu", đại diện Minh Tuấn Mobile chia sẻ thêm.