Bài toán khó đối với Apple

Mục tiêu của hãng là duy trì giá bán khởi điểm của các mẫu iPhone 18 Pro ở mức tương đương các mẫu iPhone 17 Pro. Tại Mỹ, iPhone 17 Pro có giá khởi điểm là 1.099 USD, trong khi phiên bản iPhone 17 Pro Max là 1.199 USD.

Apple đang nỗ lực duy trì giá bán của iPhone 18 Pro không tăng so với sản phẩm tiền nhiệm (Ảnh: Instant Digital).

Nhà phân tích Jeff Pu cho biết Apple đã đàm phán với Samsung và SK Hynix để đạt được các thỏa thuận về chip nhớ. Động thái của hãng diễn ra trong bối cảnh giá DRAM và NAND tăng vọt vì tình trạng thiếu nguồn cung.

Trong khi đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cũng tiết lộ kế hoạch của Apple đối với các mẫu iPhone 18 Pro là "tránh tăng giá càng nhiều càng tốt".

Theo ETNews, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là những mẫu iPhone đầu tiên được Apple trang bị cụm camera có khả năng thay đổi khẩu độ, mang đến sự linh hoạt cao hơn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường chụp. Cụ thể, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ sẽ tự động mở rộng để thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp hình ảnh sáng rõ và chi tiết hơn.

Ngược lại, khi chụp ngoài trời nắng gắt, khẩu độ sẽ thu hẹp lại, tránh hiện tượng cháy sáng và giúp tái tạo màu sắc chân thực hơn.