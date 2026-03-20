Fanpage Grab nhận bão "phẫn nộ" sau vụ tài xế bị nhạc sĩ Minh Khang dọa đấm

Ngày 11/3, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh nam hành khách liên tục đe dọa tài xế ô tô công nghệ. Vài ngày sau khi sự việc xảy ra, nam tài xế cho biết anh đã bị hành khách gửi phản ánh đến hãng về việc đăng tải video lên mạng.

Fanpage Grab bị cộng đồng mạng "tấn công" (Ảnh: Thế Anh).

Theo thông báo từ phía nền tảng, tài xế này bị khóa tài khoản vĩnh viễn do vi phạm quy định liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng. Sau tuyên bố của các bên, nền tảng Grab nhận về lượng lớn bình luận tiêu cực. Không ít người dùng còn truy cập vào fanpage của Grab để bày tỏ sự phẫn nộ.

Trong các bài đăng gần đây trên fanpage, ứng dụng Grab bị người dùng Facebook thả cảm xúc phẫn nộ hàng loạt. Thậm chí, có bài đăng còn nhận về hơn 13.000 lượt tương tác phẫn nộ. Hiện tại, phía quản trị viên đã phải hạn chế bình luận và ẩn đi các bình luận tiêu cực trên các bài đăng.

Làn sóng này còn lan rộng khi không ít người kêu gọi xóa ứng dụng. Người dùng còn lôi kéo nhau để lại các bình luận tiêu cực và đánh giá xấu về ứng dụng Grab trên hai cửa hàng CH Play và App Store. Trong vài ngày gần đây, ứng dụng Grab đã nhận về hàng nghìn đánh giá 1 sao.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện truyền thông của Grab Việt Nam cho hay ngày 12/3, tổng đài Grab nhận được phản ánh của chủ tài khoản đặt xe Đ.L. về việc thông tin cá nhân của mình và những người đi cùng trong chuyến xe Grab đã bị phát tán trên một số trang mạng xã hội.

“Sau khi xác minh và đối chiếu thông tin, chúng tôi có cơ sở để xác định rằng đối tác tài xế đã thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của hành khách cho mục đích cá nhân ngoài mục đích đón khách và thực hiện dịch vụ.

Hành vi này đã vi phạm Bộ quy tắc ứng xử mà đối tác tài xế đã cam kết thực hiện, Chính sách bảo mật của Grab và quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân”, đại diện truyền thông của Grab Việt Nam cho biết thêm.

Ứng dụng Grab nhận về hàng loạt bình luận tiêu cực (Ảnh: Thế Anh).

Trong ngày 12/3 và 13/3, phía Grab đã liên hệ trao đổi và đề nghị đối tác tài xế chấm dứt hành vi vi phạm để có thể tiếp tục hoạt động trên nền tảng. Đến ngày 16/3, khi sự việc vẫn không được hợp tác xử lý, căn cứ vào Bộ quy tắc ứng xử, đơn vị đã phải ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng Grab đối với tài xế này.

Theo đại diện hãng, nền tảng Grab hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, chính sách của nền tảng và hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

“Chúng tôi trân trọng mỗi sự lựa chọn sử dụng dịch vụ của đối tác và khách hàng, do đó mỗi quyết định chỉ được đưa ra sau khi đã xác minh cẩn trọng và cân nhắc nhiều khía cạnh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để lắng nghe phản hồi của đối tác và người dùng nhằm hướng đến một môi trường di chuyển an toàn, văn minh và chất lượng cho mọi người”, đơn vị nhấn mạnh.