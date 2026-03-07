Vivo X300 Ultra lộ diện với hai camera 200MP, chống rung chuyên nghiệp

Những thông tin mới nhất về Vivo X300 Ultra đang tiếp tục khuấy động cộng đồng công nghệ, đặc biệt là giới mộ điệu nhiếp ảnh di động.

Sau khi xác nhận camera chính 200 megapixel sử dụng cảm biến Sony LYT-901, Vivo tiếp tục hé lộ chi tiết đột phá về hệ thống camera telephoto dạng kính tiềm vọng, hứa hẹn nâng tầm khả năng zoom và quay video cầm tay.

Vivo xác nhận X300 Ultra sẽ là smartphone đầu tiên dùng cảm biến Sony LYT-901 200MP làm camera chính (Ảnh: Gizmochina).

Theo bài đăng trên Weibo của Han Boxiao, giám đốc sản phẩm Vivo, X300 Ultra sẽ trang bị camera telephoto periscope ZEISS thế hệ thứ năm với độ phân giải lên tới 200 megapixel, sử dụng cảm biến Samsung HP0 và được Vivo đặt tên là “Thanos”.

Điểm nhấn không chỉ nằm ở độ phân giải, mà còn ở công nghệ xử lý hình ảnh BlueImage do Vivo phát triển. Công nghệ này được thiết kế để tối ưu hóa độ chính xác màu sắc, tốc độ và độ chính xác của hệ thống lấy nét tự động, khả năng xử lý dải tương phản động HDR, cũng như hiệu quả tiêu thụ năng lượng của hệ thống camera.

Đáng chú ý nhất là hệ thống chống rung của camera telephoto. Vivo cho biết, thiết bị sẽ được trang bị ống kính telephoto sử dụng cảm biến kích thước lớn kết hợp với chống rung quang học đạt mức 3°.

Con số này cao hơn đáng kể so với mức chống rung phổ biến trên các ống kính telephoto truyền thống (0,7° đến 1°). Trước đó, mẫu X200 Ultra từng đạt mức 1,2°, vốn đã được xem là khá cao trong thế giới smartphone.

Với mức 3° trên X300 Ultra, Vivo khẳng định hiệu quả chống rung đã được cải thiện gấp hai đến ba lần, đạt độ ổn định tương đương với các thiết bị chống rung dạng gimbal.

Công nghệ xử lý ảnh BlueImage của Vivo giúp cải thiện màu sắc, autofocus, HDR và hiệu suất năng lượng (Ảnh: Gizmochina).

Theo Han Boxiao, camera telephoto trên X300 Ultra đạt chuẩn chống rung CIPA 7.0 - tiêu chuẩn thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả chống rung trên các máy ảnh chuyên nghiệp và ống kính rời. Việc đạt chuẩn CIPA 7.0 đồng nghĩa hệ thống camera có thể duy trì độ ổn định cao hơn khi chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng hoặc khi sử dụng tiêu cự dài.

Người dùng có thể chụp với thời gian phơi sáng dài hơn mà vẫn hạn chế được hiện tượng rung tay, giúp cảm biến thu nhận nhiều ánh sáng hơn.

Điều này đặc biệt hữu ích trong các tình huống chụp ảnh zoom xa, với hệ thống telephoto trên X300 Ultra được thiết kế để hoạt động hiệu quả ở các tiêu cự dài như 200mm, 400mm hoặc thậm chí xa hơn. Trong các kịch bản quay video cầm tay, khả năng chống rung mạnh mẽ cũng giúp hình ảnh ổn định hơn đáng kể.

Một điểm nhấn quan trọng khác là Vivo X300 Ultra sẽ trở thành smartphone flagship đầu tiên trên thế giới được trang bị hai camera 200 megapixel. Bên cạnh camera chính Sony LYT-901 200MP, camera telephoto periscope cũng đạt độ phân giải tương tự.

Sự kết hợp này cho thấy Vivo đang đặt trọng tâm rất lớn vào hệ thống camera, với tham vọng mang lại chất lượng hình ảnh cao ở cả góc chụp tiêu chuẩn lẫn các tình huống zoom xa.

Vivo X300 Ultra trở thành flagship đầu tiên có hai camera 200MP (Ảnh: Gizmochina).

Ngoài hai cảm biến 200 megapixel, hệ thống camera phía sau của X300 Ultra được cho là còn bao gồm một camera góc siêu rộng 50 megapixel sử dụng cảm biến Sony LYT-828 và một cảm biến đa phổ 5 megapixel hỗ trợ cải thiện độ chính xác màu sắc.

Những thông tin được công bố cho thấy Vivo X300 Ultra đang được định hình như một flagship tập trung mạnh vào nhiếp ảnh. Với hai cảm biến 200 megapixel, hệ thống chống rung đạt chuẩn CIPA 7.0 cùng nhiều công nghệ xử lý hình ảnh mới, Vivo đang nỗ lực đẩy giới hạn của camera smartphone lên một tầm cao mới.

Nếu những thông số này được hiện thực hóa khi sản phẩm chính thức ra mắt, X300 Ultra có thể trở thành một trong những thiết bị chụp ảnh di động đáng chú ý nhất trên thị trường flagship trong thời gian tới.