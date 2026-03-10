Xiaomi 18 Ultra rò rỉ ngày ra mắt, trang bị cụm bốn camera chuyên nghiệp

Thị trường smartphone cao cấp cuối năm 2026 đang dần nóng lên khi những tin đồn đầu tiên về "siêu phẩm" Xiaomi 18 Ultra bắt đầu xuất hiện. Theo chuyên gia tin đồn Smart Pikachu, Xiaomi dường như đang đẩy nhanh tiến độ để sớm tung ra mẫu flagship mạnh mẽ nhất của mình.

Thay vì lịch trình ra mắt vào quý 1 như truyền thống trước đây, Xiaomi 18 Ultra được cho là sẽ nối bước người đàn anh Xiaomi 17 Ultra để xuất hiện ngay trong tháng 12 tới đây tại thị trường Trung Quốc.

Xiaomi 18 Ultra dự kiến ra mắt sớm vào khoảng tháng 12 năm nay tại Trung Quốc, tương tự lộ trình của Xiaomi 17 Ultra (Ảnh: Gizmochina).

Sự trở lại của thiết lập bốn camera

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Xiaomi 18 Ultra nằm ở cụm camera sau. Các nguồn tin nội bộ cho biết Xiaomi đang thử nghiệm quay trở lại cấu hình bốn ống kính. Đây là một bước đi đầy bất ngờ bởi trên mẫu Xiaomi 17 Ultra vừa ra mắt cách đây vài tháng, hãng đã tinh giản xuống còn ba camera để tập trung vào giải pháp zoom cơ học.

Việc tái lập hệ thống bốn camera cho thấy Xiaomi muốn mang lại sự đa dạng tối đa về tiêu cự cho người dùng. Trước đó, mẫu Xiaomi 15 Ultra từng rất thành công với bộ tứ: camera chính 50MP, camera tele 50MP, cảm biến tele tiềm vọng lên tới 200MP và camera góc siêu rộng 50MP.

Giới phân tích dự đoán, nếu không có một đột phá mang tính cách mạng về công nghệ thấu kính trong năm nay, Xiaomi nhiều khả năng sẽ tối ưu hóa cấu hình "vàng" này để đưa lên 18 Ultra, giúp máy chiếm ưu thế trong các bài thử nghiệm nhiếp ảnh chuyên sâu.

Kế thừa và bứt phá từ nền tảng của Xiaomi 17 Ultra

Để hình dung về sức mạnh của Xiaomi 18 Ultra, không thể không nhắc đến những tiêu chuẩn cực cao mà mẫu Xiaomi 17 Ultra đã thiết lập. Hiện tại, mẫu 17 Ultra vẫn đang là một trong những thiết bị mạnh mẽ nhất với màn hình LTPO OLED 2K rộng 6.9inch, hỗ trợ tần số quét linh hoạt từ 1Hz đến 120Hz. Trái tim của máy là bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng mức RAM khủng lên tới 16GB.

Tuy nhiên, với Xiaomi 18 Ultra, người dùng có quyền kỳ vọng vào những nâng cấp vượt trội hơn nữa. Ngoài việc bổ sung thêm một ống kính để hoàn thiện hệ thống bốn camera, Xiaomi được dự báo sẽ trang bị thế hệ chipset mới nhất cùng viên pin silicon-carbon có dung lượng vượt qua con số 6,000mAh của thế hệ cũ.

Công nghệ sạc nhanh, vốn là thế mạnh của Xiaomi với sạc có dây 90W và không dây 50W, chắc chắn cũng sẽ được cải thiện để rút ngắn thời gian chờ đợi của người dùng.

Xiaomi 18 Ultra được kỳ vọng sẽ nâng cấp mạnh mẽ về chipset, dung lượng pin và bổ sung thêm ống kính thứ tư (Ảnh: Gizmochina).

Tham vọng thống trị phân khúc nhiếp ảnh di động

Kể từ khi hợp tác với Leica, Xiaomi đã liên tục khẳng định vị thế dẫn đầu về khả năng quay phim và chụp ảnh trên di động. Xiaomi 17 Ultra từng gây tiếng vang với cảm biến 1 inch và ống kính Leica APO cho khả năng zoom quang học liên tục từ 3.2x đến 4.3x.

Với việc mở rộng hệ thống camera trên phiên bản 18 Ultra, Xiaomi không giấu giếm ý định biến chiếc điện thoại này thành một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp thực thụ trong hình hài smartphone.

Mặc dù các thông số chi tiết về phần cứng cuối cùng vẫn còn là một ẩn số, nhưng sự kết hợp giữa hệ điều hành Android 16, giao diện HyperOS, và một hệ thống phần cứng tối tân đang biến Xiaomi 18 Ultra trở thành cái tên đáng gờm nhất trong phân khúc điện thoại cao cấp cuối năm nay.

Những thông tin chi tiết hơn về thiết bị này chắc chắn sẽ còn xuất hiện dày đặc trong vài tháng tới trước khi chính thức được Xiaomi xác nhận.