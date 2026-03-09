AI tại Việt Nam chuyển mình từ thử nghiệm sang tạo ra giá trị thực

Ông Eric Yeo, Tổng giám đốc AWS Việt Nam (Ảnh: AWS).

Từ chỗ chỉ "tập bơi" ở những tính năng cơ bản, thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ sang việc triển khai thực tế để thúc đẩy doanh thu và vươn tầm quốc tế.

AI không chỉ để "biết cho vui"

Chia sẻ với phóng viên, ông Eric Yeo, Tổng giám đốc AWS Việt Nam cho biết, trong vòng 12 tháng qua, thị trường đã ghi nhận một sự chuyển dịch tư duy rất lớn từ đội ngũ lãnh đạo cấp cao.

Thay vì những thử nghiệm vô tận hay cài đặt AI chỉ vì xu hướng, các CEO, lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay đang đặt ra câu hỏi then chốt: "Điều này thực sự tạo ra giá trị gì cho doanh nghiệp?".

Báo cáo từ McKinsey chỉ ra rằng, 78% doanh nghiệp trên toàn cầu hiện đã sử dụng GenAI trong ít nhất một chức năng kinh doanh.

Tại Việt Nam, xu hướng này đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự thay đổi trong tư duy của tầng lớp lãnh đạo. Báo cáo của AWS năm 2025 cho thấy, khoảng 61% doanh nghiệp Việt Nam đang ứng dụng AI đã ghi nhận mức tăng doanh thu trung bình 16%, và 58% dự kiến tiết kiệm chi phí ở mức 20%.

Tuy nhiên, một xu hướng đáng chú ý hơn đang hình thành: Trọng tâm chiến lược đang chuyển từ "tối ưu chi phí" sang "tăng trưởng doanh thu" và mở rộng tệp khách hàng.

Tốc độ tăng trưởng ứng dụng AI tại Việt Nam đã tăng 39% vào năm 2025 (so với năm 2024). Trong đó, dịch vụ tài chính (FSI) và sản xuất đang là những ngành dẫn đầu về tốc độ áp dụng.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong xu hướng hiện nay là sự trỗi dậy của agentic AI.

Khác với các mô hình ngôn ngữ lớn truyền thống chỉ phản hồi theo yêu cầu, agentic AI có tính tự chủ cao, khả năng lập kế hoạch theo từng vòng lặp và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp thay cho người dùng.

Dự báo của Gartner cho thấy, đến năm 2028, có tới 33% ứng dụng phần mềm sẽ tích hợp một dạng agentic AI nào đó, so với mức chỉ 1% ở thời điểm hiện tại.

Đây được coi là "cú nhảy vọt" tiếp theo, giúp doanh nghiệp không chỉ tối ưu hóa quy trình mà còn giải quyết được các bài toán hóc búa về nhân sự và vận hành.

Những bài học thực chiến từ doanh nghiệp Việt

Làn sóng AI tại Việt Nam không còn là câu chuyện xa vời khi nhiều đơn vị đã gặt hái được những kết quả cụ thể.

Theo ông Eric Yeo, LPBank Securities đã triển khai giải pháp "Athena" sử dụng dịch vụ GenAI trên Amazon Bedrock. Kết quả là họ có thể hỗ trợ khách hàng 24/7, ngay cả lúc nửa đêm, đồng thời giảm tới 80% thời gian xử lý yêu cầu so với phương thức truyền thống.

Cùng với đó, Saigon Food - một đơn vị phục vụ cả thị trường nội địa và quốc tế - đã ứng dụng Amazon Translate kết hợp cùng mô hình Claude Sonnet 3.5 trên Amazon Bedrock để tự động hóa quy trình dịch thuật đa ngôn ngữ (tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt). Giải pháp này giúp họ giảm 75% khối lượng dịch thủ công mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe như ISO và HACCP.

Hay như Katalon, một công ty công nghệ trong nước đã phát triển thành doanh nghiệp toàn cầu, đã ứng dụng agentic AI để nâng cấp nền tảng kiểm thử phần mềm. Nhờ đó, họ rút ngắn được 60% thời gian kiểm thử, giúp các nhà phát triển tung ra sản phẩm nhanh hơn rất nhiều.

Tác nhân AI đang giúp nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn (Ảnh minh hoạ: TN).

Dù công nghệ phát triển nhanh, kỹ năng và nhân lực vẫn là rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB- Small and Medium-sized Businesses).

Ông Eric Yeo nhấn mạnh rằng: "Bất kỳ công ty nào cũng có thể áp dụng công nghệ, nhưng điều thực sự tạo ra khác biệt chính là kỹ năng và đội ngũ nhân tài".

Chính vì vậy, việc trang bị kiến thức về điện toán đám mây và AI cho nguồn nhân lực Việt Nam luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của AWS. Đến nay, AWS đã đào tạo hơn 100.000 cá nhân về các lĩnh vực này, tính từ năm 2017.

Bên cạnh đó, vấn đề trách nhiệm và minh bạch trong GenAI cũng được chú trọng. Các công nghệ mới hiện nay đã cho phép tự động gắn watermark vô hình cho hình ảnh hoặc video do GenAI tạo ra để xác định nguồn gốc nội dung. Việc thiết lập các "ranh giới" bằng ngôn ngữ tự nhiên giúp doanh nghiệp kiểm soát hành động của GenAI một cách chi tiết mà không cần viết mã phức tạp.

Ông Eric Yeo nhận định, thị trường GenAI tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành với sự tập trung vào các kết quả kinh doanh thực tế.

Mặc dù vẫn còn những thách thức về kỹ năng nhân sự, nhưng với sự sẵn sàng của hạ tầng khu vực và sự chủ động của các doanh nghiệp đầu tàu, Việt Nam đang có những bước tiến vững chắc trong việc đưa GenAI và agentic AI trở thành động lực tăng trưởng mới.