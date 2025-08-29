Tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), đông đảo người dân đã tới tham quan Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Không gian trưng bày trong nhà và ngoài trời với tổng diện tích gần 260.000m2 được trang bị nhiều công nghệ hiện đại khiến người dân choáng ngợp.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên báo Dân trí, dưới đây là 5 trải nghiệm công nghệ đặc sắc không nên bỏ lỡ khi đến với triển lãm này.

5 trải nghiệm đặc sắc nhất định phải thử khi đến triển lãm 80 năm.

Video: Đỗ Thương Huyền, Khánh Vi