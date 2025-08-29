Trải nghiệm thực tế ảo: Vào buồng lái SU-30 nhào lộn trên bầu trời Thủ đô (Video: Khánh Vi - Lê Đình Tùng).

Tại Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", trải nghiệm công nghệ "Đi cùng diễu binh" giúp người tham gia hóa thân thành những chiến sĩ 5 khối tham gia diễu binh, diễu hành, qua từng thước phim VR 360° sống động.

Các khối có thể được trải nghiệm bao gồm:

- Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân.

- Khối Chiến sĩ Tác chiến điện tử.

- Khối nữ Chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm.

- Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh.

- Khối phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an nhân dân.

Video: Khánh Vi