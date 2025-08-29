Trải nghiệm thực tế ảo: Vào buồng lái SU-30 nhào lộn trên bầu trời Thủ đô
(Dân trí) - Trải nghiệm công nghệ "Đi cùng diễu binh" tại triển lãm 80 năm mang đến cảm giác nhập vai thành những chiến sĩ kiên cường, luyện tập cho nhiệm vụ A80.
Tại Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", trải nghiệm công nghệ "Đi cùng diễu binh" giúp người tham gia hóa thân thành những chiến sĩ 5 khối tham gia diễu binh, diễu hành, qua từng thước phim VR 360° sống động.
Các khối có thể được trải nghiệm bao gồm:
- Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân.
- Khối Chiến sĩ Tác chiến điện tử.
- Khối nữ Chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm.
- Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh.
- Khối phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an nhân dân.