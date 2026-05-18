Cải tiến mới trên iPhone 18

Quá trình chuyển đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cải tiến về tốc độ, hiệu quả sử dụng năng lượng và một số lợi ích về quyền riêng tư.

Trên phiên bản iOS 26.3, Apple đã bổ sung một tùy chọn cài đặt giới hạn vị trí chính xác (Limit Precise Location). Thiết lập này giúp giảm lượng dữ liệu vị trí được cung cấp cho nhà mạng di động, từ đó cải thiện quyền riêng tư của người dùng.

Modem 5G mới sẽ giúp tăng cường bảo mật trên iPhone 18 (Ảnh: MacRumors).

Mạng di động xác định vị trí của người dùng bằng cách sử dụng thông tin từ các trạm phát sóng di động mà thiết bị kết nối.

Khi kích hoạt tính năng Limit Precise Location, một số dữ liệu thường được cung cấp cho mạng di động sẽ bị hạn chế. Thay vì thấy vị trí cụ thể, nhà mạng có thể chỉ giới hạn ở khu vực lân cận nơi mà thiết bị đang ở.

Tính năng này hiện chỉ khả dụng trên các thiết bị có modem C1 hoặc C1X do Apple thiết kế, bao gồm iPhone Air, iPhone 16e, iPhone 17e và iPad Pro M5. Các thiết bị sử dụng modem Qualcomm như iPhone 17 Pro không hỗ trợ thiết lập trên.

Dự kiến, dòng sản phẩm iPhone 18 sẽ được trang bị modem C2, cho hiệu năng tương tự các modem mới nhất từ Qualcomm. Modem này sẽ hỗ trợ mmWave 5G và một tính năng mà C1 và C1X không có.

Theo CultofMac, iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn sẽ được nâng cấp mức RAM lên dung lượng 12GB. Động thái này diễn ra trong bối cảnh khan hiếm linh kiện chip nhớ và RAM trên toàn cầu. Tuy vậy, Apple buộc phải nâng cấp thiết bị để có thể bắt kịp cuộc đua về trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước đây, hệ điều hành iOS luôn được biết đến với khả năng tối ưu RAM hiệu quả nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng và phần mềm. Điều này giúp cho Apple không cần phải chạy đua quá nhiều về dung lượng RAM trên các sản phẩm của hãng.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi cuộc đua AI diễn ra. Các tính năng trong bộ công cụ Apple Intelligence yêu cầu nhiều dung lượng RAM hơn để có thể hoạt động một cách mượt mà và ổn định.

iPhone 18 sẽ được nâng cấp RAM (Ảnh: TechRadar).

Bên cạnh việc gia tăng dung lượng RAM, Apple được cho là sẽ hạ cấp một số linh kiện của máy nhằm đáp ứng mục tiêu không tăng giá bán sản phẩm. Theo đó, iPhone 18 sẽ bị cắt giảm một số thành phần phần cứng, khiến sản phẩm có nhiều nét tương đồng với phiên bản iPhone 18e giá rẻ.

Cắt giảm đầu tiên nằm ở chất lượng hiển thị. Năm ngoái, iPhone 17 sở hữu màn hình 6,3 inch với công nghệ ProMotion và độ sáng tối đa ngoài trời lên đến 3.000 nits. ProMotion là một trong những nâng cấp mới được tích hợp lên dòng iPhone tiêu chuẩn. Do đó, nhiều khả năng thông số độ sáng màn hình có thể bị giảm xuống.

Bên cạnh đó, việc cắt giảm số lượng nhân xử lý bên trong con chip cũng là một giải pháp giúp hãng giảm giá thành sản phẩm. Trước đó, iPhone 17 và iPhone 17e đều sử dụng chip A19. Tuy vậy, phiên bản trên iPhone 17 có 5 lõi GPU, thay vì phiên bản 4 lõi của iPhone 17e.