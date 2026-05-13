iPhone 17 bán chạy nhất toàn cầu, khách Việt vẫn chuộng bản Pro Max hơn

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 17 cũng ghi nhận doanh số tăng trưởng tốt so với thế hệ tiền nhiệm. Tuy vậy, đây chưa phải là dòng iPhone được người tiêu dùng Việt ưa chuộng nhất.

iPhone 17 là chiếc điện thoại thông minh bán chạy nhất toàn cầu (Ảnh: Tom's Guide).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Như Thành, phó giám đốc ngành hàng Apple tại hệ thống FPT Shop, cho biết iPhone 17 chiếm khoảng 18% doanh số trong dòng sản phẩm iPhone 17 và khoảng 13% tổng doanh số toàn ngành hàng iPhone.

"iPhone 17 hiện là một trong những sản phẩm chủ lực, nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng ngay từ khi mở bán. So với thế hệ iPhone 16, sức mua của iPhone 17 đã tăng hơn 2 lần, phản ánh nhu cầu nâng cấp thiết bị của khách hàng cũng như sức hút của các cải tiến mới trên sản phẩm", ông Thành nói thêm.

Tuy nhiên, thống kê từ các đại lý cũng cho thấy xu hướng mua sắm iPhone của người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với thế giới.

"Khách hàng Việt có xu hướng ưu tiên các phiên bản cao cấp. Trong đó, iPhone 17 Pro Max tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn dòng sản phẩm. Đây là lựa chọn quen thuộc của nhóm khách hàng muốn sử dụng lâu dài và ưu tiên trải nghiệm tối đa", bà Văn Thị Ngọc Yến, giám đốc ngành hàng Apple tại Di Động Việt, chia sẻ.

Có thể thấy, xu hướng lựa chọn iPhone của người tiêu dùng Việt gần như tương đồng với các năm trước. Phiên bản iPhone 17 Pro Max có doanh số bán ra cao nhất và đóng góp phần lớn vào tỷ trọng doanh thu của ngành hàng iPhone.

Dù vậy, doanh số của iPhone 17 tiêu chuẩn vẫn ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Đây không còn chỉ là một phiên bản có doanh số trung bình như những năm trước.

Doanh số của iPhone 17 tăng trưởng vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm (Ảnh: PhoneArena).

"So với thế hệ iPhone 16, sức mua của iPhone 17 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đặc biệt đến từ nhóm khách hàng nâng cấp từ các dòng iPhone 14 và iPhone 15. Điều này cho thấy nhu cầu đổi mới thiết bị của người dùng Việt vẫn duy trì ổn định, nhất là ở nhóm khách hàng trung và cao cấp", đại diện Minh Tuấn Mobile nhận định.

Sau hơn nửa năm lên kệ, dòng sản phẩm iPhone 17 đã được các đại lý đồng loạt điều chỉnh giá bán. Trong đó, iPhone 17 Pro Max là mẫu máy có mức điều chỉnh giảm nhiều nhất. Phiên bản 256GB đang được chào bán với mức giá 37 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với trước đó.

iPhone 17 Pro bản 256GB giảm 300.000 đồng, xuống còn 34,7 triệu đồng. Phiên bản 1TB có mức điều chỉnh 1,7 triệu đồng, xuống mức giá 46,3 triệu đồng. Giá iPhone 17 tiêu chuẩn cũng giảm 400.000-800.000 đồng tùy theo từng phiên bản bộ nhớ.