Vợ chồng thu nhập dưới 50 triệu đồng/tháng được xét mua nhà xã hội ở TPHCM

UBND TPHCM vừa quyết định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4.

Về hệ số điều chỉnh thu nhập, TPHCM quy định mức chung là 1,25. Trên cơ sở đó, trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác định độc thân có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con chưa thành niên thì thu nhập bình quân không quá 37,5 triệu đồng/tháng. Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn thì vợ chồng có tổng thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên được áp dụng hệ số điều chỉnh mức thu nhập là 1,35. Theo đó, mức thu nhập tối đa tương ứng lần lượt là 27 triệu đồng/tháng đối với người độc thân; 40,5 triệu đồng/tháng đối với người độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên; 54 triệu đồng/tháng đối với hộ gia đình đã kết hôn. Nhóm đối tượng này cũng được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc từ 2 phòng ngủ trở lên (nếu có).

TPHCM nới điều kiện thu nhập mua nhà ở xã hội (Ảnh: NL).

Phạm vi điều chỉnh của quyết định này áp dụng đối với các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, đặc biệt là các hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên. Nhóm đối tượng được áp dụng bao gồm người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn cũng thuộc diện điều chỉnh.

Sở Xây dựng TPHCM được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo việc triển khai. Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội chịu trách nhiệm tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ mua, thuê mua theo đúng quy định. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công an cấp cơ sở có trách nhiệm xác nhận thông tin liên quan.