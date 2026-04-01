Bí quyết chọn chiều cao giường chuẩn "tỷ lệ vàng" giúp ngủ ngon hơn

Nhiều người thường dồn hết sự chú ý vào chất liệu nệm hay kiểu dáng khung giường mà quên mất rằng, chiều cao của giường cũng là yếu tố cốt lõi mang đến một giấc ngủ trọn vẹn.

Thực tế, không có một con số cố định nào là hoàn hảo cho tất cả mọi người. Tùy thuộc vào độ tuổi, vóc dáng và thói quen sinh hoạt, mỗi cá nhân sẽ có một tỷ lệ phù hợp riêng.

Chiều cao giường lý tưởng có thể tác động tích cực đến chất lượng giấc ngủ, giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn và tạo điều kiện nghỉ ngơi thoải mái suốt đêm (Ảnh: The Flatpack).

Theo các chuyên gia nội thất quốc tế, sự khác biệt lớn nhất về chiều cao giường nằm ở đối tượng sử dụng. Với trẻ em, vóc dáng nhỏ bé rất cần những chiếc giường thấp để đảm bảo an toàn và dễ dàng leo trèo. Ngược lại, người trưởng thành lại cần sự nâng đỡ vững chắc hơn từ những tấm nệm dày dặn.

Dựa trên thể trạng trung bình của người Việt Nam, tổng chiều cao lý tưởng của giường tính từ mặt sàn đến bề mặt nệm thường dao động trong khoảng 45-55 cm. Khoảng cách này được đánh giá là tạo ra sự cân bằng hoàn hảo nhất giữa tính thẩm mỹ, khả năng nâng đỡ cơ thể và sự thuận tiện trong di chuyển hàng ngày.

Chiều cao giường tác động đến giấc ngủ ra sao

Dù không trực tiếp "ru" bạn vào giấc ngủ, nhưng độ cao của giường lại quyết định tư thế và sự thoải mái của hệ xương khớp. Một thiết lập chuẩn xác sẽ giúp duy trì đường cong tự nhiên của cột sống và giải tỏa áp lực cho cơ thể sau một ngày dài.

Hiện xu hướng chuộng giường bệt kiểu Nhật hoặc nằm phản gỗ sát sàn đang rất thịnh hành vì tạo cảm giác không gian phòng ngủ rộng rãi và thoáng đãng hơn. Tuy nhiên, nếu kết hợp khung giường quá thấp với một tấm nệm mỏng, bạn có thể gặp khó khăn khi đứng lên ngồi xuống. Về lâu dài, thói quen này dễ gây đau nhức khớp gối, đặc biệt là với người lớn tuổi.

Ngược lại, một chiếc giường quá cao lại khiến đôi chân lơ lửng khi ngồi, tạo áp lực vô hình lên đùi và hông.

Mẹo tìm tỷ lệ vàng chuẩn không cần chỉnh

Để biết chiếc giường ở nhà đã đạt chuẩn hay chưa, bạn có thể áp dụng nguyên tắc đo chiều cao đầu gối. Hãy ngồi trên một chiếc ghế với tư thế thoải mái nhất, đầu gối gập vuông góc 90 độ và đo khoảng cách từ lòng bàn chân lên đến mặt dưới của đùi.

Con số này chính là độ cao lý tưởng nhất cho tổng thể khung giường và nệm của bạn. Khi ngồi ở mép giường, hai bàn chân của bạn phải chạm hoàn toàn xuống mặt sàn một cách tự nhiên, không bị chới với hay trượt ngã, đồng thời có thể đứng dậy một cách nhẹ nhàng.

Các chuyên gia về giấc ngủ cũng chia sẻ thêm, độ lún của nệm là một biến số cần lưu tâm. Nếu gia đình bạn sử dụng nệm mềm, hãy cộng thêm vài centimet vào tổng chiều cao dự tính vì nệm sẽ lún xuống khi có trọng lượng cơ thể đè lên. Với nệm cứng, bạn chỉ cần chọn mức chiều cao sát với số đo thực tế khi ngồi.

Một mẹo nhỏ trong trang trí nội thất dành cho các gia đình là sự bù trừ linh hoạt. Nếu bạn yêu thích những chiếc giường gỗ truyền thống vốn đã có gầm cao, hãy ưu tiên chọn nệm cao su hoặc nệm bông ép có độ dày vừa phải từ 5-10 cm.

Ngược lại, nếu đam mê phong cách tối giản với khung giường bệt, một chiếc nệm lò xo hoặc nệm foam dày khoảng 15-20 cm sẽ là mảnh ghép hoàn hảo. Sự kết hợp tinh tế này không chỉ giữ được vẻ đẹp hiện đại, gọn gàng cho không gian mà còn mang lại trải nghiệm nghỉ ngơi tuyệt vời nhất.