Hà Nội tính chuyện phố cổ, hồ Gươm trong 100 năm tới

Hà Nội lấy ý kiến người dân về quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô, định hướng phát triển dài hạn với tầm nhìn 100 năm. Thời gian tiếp nhận góp ý từ ngày 12/3 đến 23/3.

Theo dự thảo, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của Hà Nội với tổng diện tích tự nhiên khoảng 335.984ha, tương đương 3.359,84km².

Về ranh giới, phía bắc Hà Nội giáp các tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ; phía nam và tây nam giáp tỉnh Ninh Bình; phía đông giáp tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên; phía tây và tây bắc giáp tỉnh Phú Thọ.

Đồ án quy hoạch được xây dựng trên toàn bộ diện tích này. Theo dự báo, dân số Thủ đô đến năm 2045 sẽ đạt khoảng 15-16 triệu người và tăng lên 17-19 triệu người vào năm 2065.

Ở các giai đoạn tiếp theo, quy mô dân số được định hướng ổn định, không vượt quá 20 triệu người nhằm bảo đảm tiêu chuẩn mật độ dân cư và giảm áp lực lên hệ thống hạ tầng đô thị.

Thời kỳ lập quy hoạch được xác định đến năm 2065 để phục vụ việc dự báo và tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật. Đồng thời, đồ án cũng xây dựng các định hướng phát triển dài hạn với tầm nhìn 100 năm, thông qua các kịch bản theo các mốc năm 2035, 2045 và 2065.

Định hướng liên kết vùng giao thông đường bộ của Hà Nội (Ảnh: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội).

Hồ Gươm, phố cổ sẽ ra sao?

Trong tầm nhìn 100 năm, Hà Nội định hướng bảo tồn tối đa không gian lõi phố cổ và phố cũ. Một số cơ quan quanh hồ Gươm dự kiến sẽ được di dời để mở rộng quảng trường và tăng diện tích không gian công cộng.

Theo quy hoạch, khu phố cổ Hà Nội tiếp tục giữ gìn cấu trúc các tuyến phố truyền thống hiện có. Thành phố sẽ phân vùng bảo tồn để kiểm soát việc cải tạo, xây dựng, đồng thời duy trì các trục thương mại gắn với nhà ở truyền thống.

Toàn cảnh khu vực hồ Gươm (Ảnh: Mạnh Quân).

Những tuyến phố đặc trưng như Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Ngang, Đồng Xuân, Lương Văn Can, Cầu Gỗ, Chả Cá, Hàng Lược… sẽ tiếp tục được bảo tồn.

Các di tích và công trình công cộng quan trọng như chợ Đồng Xuân, chợ Hàng Da, đền Bạch Mã, đình Hàng Bạc, nhà cổ 87 Mã Mây hay nhà 46 Hàng Ngang cũng sẽ được gìn giữ và tôn tạo.

Thành phố đồng thời định hướng cải tạo lõi các ô phố, hình thành những không gian văn hóa phục vụ lễ hội truyền thống, qua đó xây dựng hình ảnh kiến trúc đô thị cổ đặc trưng.

Đối với khu vực hồ Gươm và phụ cận, quy hoạch đặt mục tiêu bảo tồn hình ảnh đặc trưng của hồ, đồng thời cải thiện cảnh quan xung quanh. Các tuyến phố như Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền, Tràng Thi sẽ được quản lý chặt về kiến trúc và cảnh quan.

Những công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa như đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, Bưu điện Hà Nội, Trung tâm thương mại Tràng Tiền hay tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh sẽ tiếp tục được bảo tồn.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực phía đông hồ Gươm nhằm tăng thêm không gian công cộng phục vụ người dân và du khách.

Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất tại siêu dự án sông Hồng

Theo Nghị quyết 258 của Quốc hội và Nghị quyết 87 của HĐND TP Hà Nội, thành phố được phép áp dụng cơ chế đặc thù đối với các dự án quan trọng của Thủ đô.

Cụ thể, tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được tính theo giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh. Hệ số này do thành phố quyết định theo từng dự án và có thể tối đa gấp 2 lần.

Nhờ cơ chế này, Hà Nội có thể áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cao hơn quy định hiện hành, tối đa gấp đôi so với mức áp dụng tại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng (Ảnh: Hữu Nghị).

Trong văn bản về công tác giải phóng mặt bằng và thành lập tổ công tác triển khai dự án, UBND TP Hà Nội thống nhất về nguyên tắc thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư độc lập trong phạm vi dự án theo các nghị quyết nêu trên.

Thành phố yêu cầu rà soát các dự án thành phần để bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp với định hướng tuyến. Sở Tài chính được giao chủ trì, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định.

UBND các xã, phường nằm trong phạm vi dự án như Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Vĩnh Tuy, Long Biên, Bát Tràng… được giao tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đúng quy định, bảo đảm tiến độ triển khai.

Phương án bồi thường đất bị thu hồi tại dự án sân bay Gia Bình

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 19 ngày 10/3 quy định chính sách đặc thù về bồi thường bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Chính sách áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đất ở bị thu hồi tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao.

Bên cạnh các quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai, tỉnh Bắc Ninh ban hành thêm cơ chế đặc thù nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm quốc gia.

Phối cảnh dự án sân bay Gia Bình (Ảnh: CTV).

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện bồi thường về đất ở ngoài việc được bố trí một lô tái định cư còn có thể được xem xét giao thêm đất ở có thu tiền sử dụng đất nếu có nhu cầu.

Cụ thể, trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi từ 300m² đến dưới 600m² được xem xét giao thêm tối đa 1 lô đất; từ 600m² đến dưới 900m² được xem xét tối đa 2 lô; từ 900m² trở lên có thể được giao thêm tối đa 3 lô, mỗi lô không quá 100m².

Đối với hộ gia đình nhiều thế hệ hoặc nhiều cặp vợ chồng cùng sinh sống trên một thửa đất, việc giao đất sẽ được xem xét theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tổng diện tích đất tái định cư và đất giao thêm không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi.

Hà Nội kiểm định chung cư cũ ở khu Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng

UBND phường Kim Liên (Hà Nội) ban hành kế hoạch kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ trên địa bàn trong năm 2026.

Theo kế hoạch, toàn bộ chung cư cũ trên địa bàn phường sẽ được rà soát, kiểm định nhằm xác định chính xác mức độ an toàn của công trình. Trên cơ sở đó, các tòa nhà sẽ được phân loại để xác định những trường hợp cần sửa chữa, gia cố hoặc phải phá dỡ.

Toàn cảnh khu tập thể Trung Tự (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngoài việc kiểm tra kết cấu công trình, quá trình kiểm định còn xem xét các yếu tố liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật như điện, nước và an toàn phòng cháy, chữa cháy nhằm đánh giá toàn diện mức độ an toàn của các tòa nhà.

Kết quả kiểm định cũng là căn cứ pháp lý quan trọng để lập quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trong thời gian tới.

Theo UBND phường Kim Liên, cơ quan chức năng sẽ ưu tiên kiểm định các khu tập thể Kim Liên, Khương Thượng và Trung Tự. Phường cũng sẽ phối hợp với UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám kiểm định 21 nhà chung cư cũ thuộc danh mục kiểm định của thành phố, đồng thời tiếp tục rà soát các công trình khác để bổ sung vào danh mục kiểm định.

Việc kiểm định sẽ được triển khai theo từng giai đoạn trong năm 2026.

Một tập đoàn Trung Quốc hứa rót 3,5 tỷ USD vào tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh mới đây tổ chức buổi lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Xây dựng tỉnh và Tập đoàn Xây dựng Tô Thương (Trung Quốc).

Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa - nhà sáng lập Tập đoàn Thái Bình Dương, Tập đoàn Đại Tây Dương và Tập đoàn Tô Thương - cho biết doanh nghiệp muốn tham gia đầu tư, xây dựng các dự án hạ tầng tại Bắc Ninh như đô thị, giao thông, thủy lợi và khu công nghiệp, phù hợp với quy định của pháp luật.

Ông Hòa muốn tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia các dự án quy mô lớn trong thời gian tới, đồng thời cam kết tổng quy mô đầu tư dự kiến trong 5 năm tới tại địa phương sẽ không thấp hơn 3,5 tỷ USD.

Lãnh đạo tỉnh hoan nghênh việc Tập đoàn Xây dựng Tô Thương mở công ty con tại Việt Nam và dự kiến đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD vào Bắc Ninh, đồng thời bày tỏ mong muốn doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng tỉnh để nghiên cứu, triển khai các dự án hạ tầng giao thông, cũng như quan tâm phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị thông minh.

Sau khi trao đổi, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Xây dựng Tô Thương đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, với định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi.

Doanh nghiệp đề xuất mở rộng Quốc lộ 21A lên 80m, đổi lấy đô thị, sân golf

Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành phố vừa đề xuất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 21A đoạn Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển Hà Nội theo mô hình đa cực, đa trung tâm trong quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Theo đề xuất, đoạn từ nút giao Hòa Lạc đến ranh giới Hà Nội - Phú Thọ sẽ được mở rộng lên 80m. Các đoạn còn lại qua Lương Sơn (Phú Thọ) và Xuân Mai (Hà Nội) dự kiến nâng cấp lên 70m, bảo đảm đồng bộ hạ tầng giao thông toàn tuyến dài khoảng 25,7km.

Doanh nghiệp cũng đề xuất Hà Nội cho triển khai đồng thời dự án hạ tầng kỹ thuật kết hợp tuyến đê Hữu Đáy trên địa bàn xã Quốc Oai (từ Km5+500 đến Km9+340 và từ Km11+740 đến Km16+000), thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BT.

Theo Sở Tài chính Hà Nội, quỹ đất dự kiến dùng để thanh toán cho nhà đầu tư là dự án khu đô thị sinh thái và sân golf tại xã Quốc Oai với tổng diện tích khoảng 336ha.