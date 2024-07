Vụ nợ 1.000 sổ đỏ: Bí thư Quảng Nam ra "tối hậu thư" cho chủ đầu tư

Ngày 17/7, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã chủ trì buổi đối thoại với đại diện các hộ dân có liên quan đến 3 dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Tại buổi đối thoại, người dân cho rằng cần làm rõ trách nhiệm các bên, gồm: chính quyền địa phương và 2 doanh nghiệp, đã 4 năm mà chưa thi hành án; trách nhiệm trong việc chậm trễ, người dân yêu cầu sớm ra sổ đỏ cho người mua đất…

Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối thoại với người dân về vụ nợ 1.000 sổ đỏ (Ảnh: Bình An).

Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, cho rằng mấu chốt nằm ở Công ty cổ phần Bách Đạt An có tiếp tục thực hiện dự án hay không. 6 năm qua, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh đã tạo điều kiện tối đa nhưng Công ty cổ phần Bách Đạt An vẫn không làm.

Thượng tá Hà Thế Xuyên cũng cho biết, theo ý kiến của người dân, nếu Công ty cổ phần Bách Đạt An không triển khai dự án sẽ khởi tố vụ án hình sự.

Tại buổi đối thoại, ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - thấu hiểu những bức xúc, khó khăn, lo lắng của bà con khi vụ việc kéo dài suốt nhiều năm mà chưa thể giải quyết dứt điểm.

Người dân phát biểu tại buổi đối thoại (Ảnh: Bình An).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Bách Đạt An tiếp tục triển khai dự án. Tuy nhiên, từ nay đến 31/8, công ty này phải nộp tiền nợ thuế để được xem xét cấp lại giấy phép kinh doanh, gia hạn tiến độ dự án, nộp tiền ký quỹ, chuyển tiền cho thị xã Điện Bàn để giải phóng mặt bằng diện tích còn lại…

Nếu đến thời điểm đó, Công ty cổ phần Bách Đạt An không thực hiện các nội dung trên sẽ giao cơ quan chức năng xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - cho biết, chủ đầu tư đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đã hết tiến độ của dự án nên giải phóng mặt bằng cũng không thể làm được; phải để cho dự án "sống lại" mới tiếp tục những công việc tiếp theo, mục đích sau cùng là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân.

Những dự án đang làm dang dở của Công ty Cổ phần Bách Đạt An tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Công Bính).

Ông Triết cũng yêu cầu đến ngày 31/8, chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính và những việc theo quy định. Nếu đến hạn, Công ty Cổ phần Bách Đạt An không thực hiện sẽ giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật, xem xét có dấu hiệu về mặt hình sự.

"Đây là "tối hậu thư" cho Công ty cổ phần Bách Đạt An", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đề nghị UBND tỉnh này tập trung quyết liệt hỗ trợ cho thị xã Điện Bàn gia hạn tiến độ các dự án.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết, trước đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất cho thời hạn như trên. Nếu Công ty cổ phần Bách Đạt An không thực hiện sẽ kiên quyết xử lý, không thể cứ hứa hẹn mãi.