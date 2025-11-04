Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp xây siêu đô thị ven biển 3,2 tỷ USD

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa tổng hợp danh mục 5 dự án quy mô lớn đăng ký khởi công, khánh thành nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

5 dự án này có tổng mức đầu tư hơn 90.000 tỷ đồng gồm các dự án khu đô thị, khu tái định cư, đường giao thông và nhà ở xã hội. Đáng chú ý, trong danh mục có dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh của liên danh chủ đầu tư gồm Công ty cổ phần Vinhomes, Công ty cổ phần Đầu tư Cam Ranh và Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng VinES.

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh có tổng vốn đầu tư hơn 85.293 tỷ đồng (hơn 3,2 tỷ USD), quy mô hơn 1.250ha, dự kiến đáp ứng nhu cầu cho khoảng 230.000 cư dân. Dự án sẽ cung cấp ra thị trường hơn 10.000 căn biệt thự, 8.400 căn liền kề và gần 20.000 căn hộ xã hội.

Cảng Cam Ranh từng đón du thuyền Spectrum of The Seas, chở gần 5.000 du khách quốc tế đến tham quan vào năm 2024 (Ảnh: Văn Phát).

Được biết, dự án được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 4/2023. Đến tháng 2/2024, tỉnh đã duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho hai khu 2 và 3 với tổng quy mô hơn 640ha. Đến cuối tháng 5/2024, Khu 1 của dự án với 613ha cũng đã được phê duyệt.

Theo quy hoạch, chủ đầu tư sẽ xây dựng mới khu đô thị hoàn chỉnh, đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật; các khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và các khu tái định cư; các công trình công cộng, dịch vụ phục vụ cho đơn vị ở và đô thị. Khu đô thị có chiều dài 25km dọc vịnh Cam Ranh.

Bên cạnh dự án trên, danh mục công trình sắp khởi công của tỉnh Khánh Hòa còn có khu tái định cư Vạn Thắng (giai đoạn 1) tại xã Vạn Thắng và Tu Bông, có diện tích gần 100ha. Dự án có vốn đầu tư ước tính khoảng 1.385 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trọng điểm thuộc Khu kinh tế Vân Phong.

Dự án thứ ba là tuyến đường giao thông liên vùng Diên Khánh, dài hơn 19km, vốn đầu tư 1.316 tỷ đồng, kết nối các khu vực Bắc Nha Trang - Diên Khánh - Suối Hiệp - Diên Thọ. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế, du lịch của địa phương.

Dự án thứ tư là nhà ở xã hội Hưng Phú II (đường 2/4, phường Bắc Nha Trang) do Công ty TNHH Nguyên Hạnh đầu tư, tổng vốn đầu tư hơn 1.445 tỷ đồng, dự kiến cung cấp hơn 1.200 căn hộ, trong đó gần 1.000 căn là nhà ở xã hội.

Dự án cuối cùng là khu nhà ở xã hội CT-01 thuộc khu đô thị An Bình Tân (phường Nam Nha Trang) do Công ty cổ phần Đông Á Golden Square làm chủ đầu tư, quy mô 2 khối chung cư cao 15 tầng, gồm 772 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng.