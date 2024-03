Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng rộng cửa làm dự án 3 tỷ USD tại Long An

Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thái Sơn - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đại An là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa. Thông tin do Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An công bố. Hai doanh nghiệp trong liên danh này đều là công ty con của Vinhomes (theo báo cáo cuối năm 2023).

Quy mô dự án gần 931ha, bao gồm hơn 8.300 căn nhà ở liền kề, hơn 4.700 biệt thự, hơn 7.000 căn nhà ở xã hội và gần 400 căn tái định cư. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 74.400 tỷ đồng (khoảng 3 tỷ USD) với tiến độ thực hiện 7 năm. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Long An giáp ranh TPHCM, thu hút nhiều dự án lớn (Ảnh: Thiện Huy).

Hồi đầu năm nay, liên danh Công ty cổ phần Vinhomes và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam cũng là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Diện tích dự án này gần 1.100ha với khoảng 15.200 lô đất, bao gồm 7.000 căn liền kề, gần 8.200 căn biệt thự, hơn 13.400 căn nhà ở xã hội và gần 2.400 căn nhà tái định cư. Tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 90.000 tỷ đồng, tương đương hơn 3 tỷ USD.

Một công ty con khác của Vinhomes là Công ty cổ phần Phát triển Thành phố Xanh cũng được UBND tỉnh Long An chấp thuận làm chủ đầu tư khu đô thị mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và Tân Mỹ, huyện Đức Hòa. Dự án có quy mô gần 200ha, tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng, dự kiến bao gồm hơn 500 căn biệt thự, khoảng 4.500 căn nhà liền kề.

Trong vài năm gần đây, TPHCM trở nên khan hiếm quỹ đất, eo hẹp nguồn cung nhà ở thì thị trường có sự chuyển dịch sang các địa phương giáp ranh như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong đó, Long An là cửa ngõ phía Tây của TPHCM, có vị trí kết nối chiến lược giữa TPHCM và các tỉnh miền Tây. Long An cũng là thị trường trọng điểm phát triển khu công nghiệp, thu hút dòng vốn FDI trong top đầu cả nước và có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

Giữa năm 2023, Long An tổ chức hội nghị công bố quy hoạch, xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư vào nhiều lĩnh vực như hạ tầng, công nghệ, nông nghiệp, bất động sản... Tại hội nghị này, Tập đoàn Vingroup ký biên bản ghi nhớ quan tâm đầu tư các dự án tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí.