Lý do Vingroup, Đèo Cả, MIK Group xin rút khỏi dự án chục tỷ USD

Vingroup muốn tập trung làm Khu đô thị thể thao Olympic

Vingroup đề nghị rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã trình Chính phủ vào tháng 5 vừa qua. Quyết định đã được tập đoàn cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai.

Điển hình là dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội có quy mô hơn 9.000ha, với trung tâm là quần thể các công trình thể thao chất lượng cao, bao gồm sân vận động Trống Đồng. Tập đoàn xác định phải tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đã cam kết.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam có tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Cùng với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Vingroup cũng được giao làm chủ đầu tư một số tuyến hạ tầng giao thông quan trọng như: tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh…

Ngoài ra, tập đoàn đang triển khai hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng quan trọng khác như Nhà máy sản xuất thép VinMetal; 2 nhà máy điện gió tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, siêu đô thị biển Cần Giờ…

Các dự án này đòi hỏi đầu tư rất lớn về nguồn vốn, thời gian và năng lực triển khai. Trong khi đó, dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã nhận được sự quan tâm và đề xuất đầu tư của nhiều doanh nghiệp có tiềm lực và kinh nghiệm như Thaco Trường Hải, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam...

Do đó, việc Vingroup xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam không ảnh hưởng tới việc triển khai dự án.

Đèo Cả thấy không đúng sở trường

Tập đoàn Đèo Cả, đơn vị từng đặt những nền móng đầu tiên cho dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tuy nhiên, đã xác nhận việc dừng tham gia dự án này.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, ông Hồ Minh Hoàng, khẳng định doanh nghiệp chủ động “dừng đúng lúc” tại những dự án không phải sở trường, nhằm tránh lãng phí nguồn lực xã hội và tạo điều kiện để Hà Nội lựa chọn mô hình, đối tác phù hợp nhất.

“Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, điều quan trọng nhất là đảm bảo điều kiện để dự án chạy được và phải chạy bền, chứ không bất chấp bằng mọi giá để đánh trống ghi danh trong mọi giai đoạn”, ông Hoàng nói.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, tương đương hơn 34 tỷ USD (Ảnh: Hữu Nghị).

Tập đoàn này đánh giá dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án có quy mô rất lớn, bao gồm nhiều cấu phần phức tạp, từ quy hoạch đô thị, đất đai đến tái thiết, tái định cư và xây dựng cảnh quan. Trong khi đó, thế mạnh cốt lõi của doanh nghiệp nằm ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, công trình ngầm, quản trị thi công và công nghệ.

Tập đoàn khẳng định không nhận bất kỳ lợi ích nào từ các cá nhân hay tổ chức liên quan đến những dự án mà doanh nghiệp không tiếp tục đầu tư.

Đánh giá Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án trọng điểm, ông Hoàng cho biết Đèo Cả là đơn vị đặt những “viên gạch” đầu tiên giúp dự án chính thức được khởi động sau nhiều năm nằm “trên giấy”.

Tuy nhiên, quá trình triển khai của dự án sau đó có những diễn biến khác với phương án thiết kế ban đầu và định hướng của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp quyết định dừng lại để dự án duy trì tính liên tục, tránh lãng phí nguồn lực, đặc biệt đối với các cấu phần cần tính toán dài hạn như hướng tuyến, tổ chức không gian và an toàn đê điều, thoát lũ.

MIK Group cũng xin rút khỏi siêu dự án sông Hồng

Trong văn bản gửi UBND TP Hà Nội, MIK Group xin chủ động rút khỏi liên danh các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

MIK Group cho biết sau khi nghiên cứu, phân tích và đánh giá chi tiết một cách tổng thể, doanh nghiệp thấy liên danh các nhà đầu tư là các tập đoàn hàng đầu Việt Nam, có tiềm lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn trên cả nước.

Việc tập đoàn xin dừng tham gia sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng của dự án.

Trên tinh thần đồng thuận và vì mục tiêu chung, tập đoàn đã làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh cùng các nhà đầu tư trong liên danh, thống nhất phương án xin rút khỏi liên danh các nhà đầu tư và chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trong liên danh cho Đại Quang Minh, đơn vị đứng đầu liên danh, theo thỏa thuận giữa các bên.

Đại diện MIK Group cho biết, dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là siêu dự án trọng điểm của thành phố, có quy mô lớn và nhiều cấu phần, từ quy hoạch đô thị, đất đai đến tái thiết và xây dựng cảnh quan.

Việc MIK Group chủ động xin rút khỏi liên danh được xem là cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành và triển khai dự án trong thời gian tới.

Sau khi dừng tham gia, tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung vào thế mạnh cốt lõi là phát triển các dự án đô thị, nhà ở chất lượng cao, quy mô lớn tại các khu vực đô thị trọng điểm, bảo đảm tính đồng bộ về hạ tầng và tiện ích, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài.