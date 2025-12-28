Hưng Yên đề xuất xây sân bay quốc tế, cảng biển đón tàu 5.000 tấn

Tỉnh Hưng Yên đang lấy ý kiến vào dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Giai đoạn 2026-2030, Hưng Yên xác định danh mục nhiều chương trình, dự án ưu tiên đầu tư, tập trung vào hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ và đô thị.

Theo dự thảo, danh mục ưu tiên được Hưng Yên chia thành 5 nhóm chương trình, dự án, công trình. Các dự án phân bố trên nhiều lĩnh vực, nhằm tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Ở nhóm chương trình ưu tiên thực hiện, Hưng Yên xác định 8 chương trình trọng tâm. Các chương trình gồm chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển hạ tầng quan trọng; phát triển công nghiệp; phát triển nông nghiệp, nông thôn; tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nhân lực chất lượng cao.

Một góc đô thị của tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Nguyễn Dương).

Nhóm chương trình, dự án hạ tầng kỹ thuật được xem là điểm nhấn trong kỳ điều chỉnh quy hoạch của tỉnh Hưng Yên. Riêng lĩnh vực giao thông, tỉnh dự kiến triển khai 50 dự án, chương trình khác nhau, nhằm tăng khả năng kết nối liên vùng và nội tỉnh.

Đáng chú ý, Hưng Yên đề xuất nghiên cứu xây dựng sân bay quốc tế tại xã Đồng Châu. Dự án được Hưng Yên xác định nghiên cứu sau năm 2030 và thực hiện theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay quốc gia.

Cùng với sân bay, tỉnh Hưng Yên cũng dự kiến đầu tư dự án cảng Ba Lạt tại xã Hưng Phú. Trong đó có quy hoạch kho xăng dầu Ba Lạt với quy mô dưới 5.000m3. Cảng này có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải khoảng 3.000 tấn ở khu vực trong sông và có thể đạt tới 5.000 tấn nếu đủ điều kiện.

Tại nhóm hạ tầng kỹ thuật, Hưng Yên còn dự kiến xây dựng trung tâm điện – khí LNG Hưng Yên với quy mô khoảng 193ha. Đây là một trong những dự án năng lượng lớn được đưa vào danh mục ưu tiên của tỉnh.

Ở lĩnh vực phát triển đô thị, Hưng Yên đề xuất đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tỉnh tại phường Phố Hiến. Dự án có quy mô khoảng 7,5ha, nhằm tập trung các cơ quan hành chính cấp tỉnh.

Nhóm hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch có 20 dự án được đưa vào danh mục. Trong đó, tỉnh dự kiến xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm tại phường Thái Bình và phường Phố Hiến, với quy mô khoảng 15ha.

Ngoài ra, Hưng Yên đề xuất nhiều dự án du lịch quy mô lớn. Các dự án gồm khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Cồn Đen rộng khoảng 1.150ha; khu du lịch sinh thái Thụy Trường tại xã Đông Thụy Anh, quy mô 1.500ha.

Danh mục còn có các khu dịch vụ tổng hợp, vui chơi giải trí, thể dục thể thao và sân golf tại nhiều khu vực như Cồn Vành, Trà Giang, Quỳnh Lâm, Hồng Minh, sông Hồng; khu tổng hợp thương mại – dịch vụ, thể dục – thể thao, sân golf Kim Động; khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu.

Bên cạnh đó, Hưng Yên dự kiến phát triển khu kinh tế đêm tại phường Thái Bình, phường Phố Hiến và định hướng hình thành khu kinh tế tự do trong thời gian tới.

Ở nhóm chương trình, dự án hạ tầng xã hội, lĩnh vực y tế có 11 dự án. Nổi bật là dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh tại khu trung tâm y tế, với quy mô khoảng 1.500 giường bệnh.

Lĩnh vực giáo dục có 4 dự án, tập trung vào chương trình phát triển hệ thống trường chuyên và trường chất lượng cao, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Theo báo cáo kinh tế - xã hội năm 2025, GRDP của Hưng Yên theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 166.106 tỷ đồng, tăng 8,78% so với năm 2024. Tỉnh thuộc nhóm 10 địa phương có mức tăng trưởng cao của cả nước.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 82.122 tỷ đồng, vượt dự toán. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường và an sinh xã hội tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực.