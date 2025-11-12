Thêm 4.560ha trong khu đô thị Olympic được duyệt nhiệm vụ quy hoạch

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu B, thuộc Khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2.000. Đây là bước quan trọng nhằm xác định các mục tiêu, yêu cầu và nội dung nghiên cứu, làm cơ sở cho việc lập đồ án quy hoạch đô thị trong giai đoạn tiếp theo.

Cụ thể, phân khu B có diện tích khoảng 4.560ha, nằm trong khu đô thị thể thao Olympic có tổng quy mô nghiên cứu 16.081ha.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phân khu B thuộc địa phận các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa. Vị trí này phía bắc giáp đường vành đai 4, phía đông trùng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam và phía tây giáp quốc lộ 21C.

Thông tin quy hoạch đô thị thể thao Olympic rộng 16.081ha (Ảnh: HUPI).

Theo định hướng, khu vực quy hoạch sẽ gồm nhiều loại đất chức năng như thể dục thể thao, đất ở, đất hỗn hợp, dịch vụ công cộng đô thị, trường học, cây xanh.... Dự kiến đến năm 2045, quy mô dân số đạt khoảng 250.000-285.000 người.

Thời hạn quy hoạch được xác định đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Thời gian lập đồ án không quá 9 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ.

Trước đó, TP Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu A của khu đô thị thể thao Olympic, quy mô gần 3.300ha. Bên cạnh đó, UBND các xã thuộc huyện Thanh Oai như Hồng Vân, Tam Hưng, Thanh Thùy… gần đây cũng phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Đồ án quy hoạch phân khu khu vực C và D (tỷ lệ 1/2.000), với quy mô lần lượt 4.498ha và 3.743ha.

Khu đô thị thể thao Olympic được định hướng trở thành tổ hợp thể thao, dịch vụ và đô thị quy mô hàng đầu Thủ đô, gắn với trục văn hóa Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính, kết nối các vùng di sản Thăng Long - Hoa Lư và Hương Sơn - Tam Chúc. Dự án được kỳ vọng trở thành một trong những khu đô thị hiện đại, đồng bộ, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực phía Nam Hà Nội.

Về mô hình phát triển, Hà Nội đang hướng tới xây dựng “thành phố thể thao” (Sports City), tương tự nhiều dự án nổi tiếng trên thế giới như Sydney Olympic Park (Australia) rộng 640ha, Dubai Sports City (UAE) rộng 4.645ha, hay Doha Aspire Zone (Qatar) rộng 250ha.