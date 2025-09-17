UBND cấp tỉnh được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các xã, phường

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP ngày 15/9/2025 về tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai các dự án trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt điều chỉnh.

Theo nghị quyết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, UBND các tỉnh, thành phố được phép phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các xã, phường mà không bị ràng buộc bởi quy hoạch quốc gia đã phân bổ trước đó.

Việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất hay cho phép chuyển mục đích sử dụng được thực hiện dựa trên quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt trước 1/7 hoặc quy hoạch về đô thị, nông thôn.

Nghị quyết quy định cách thức xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất có sự mâu thuẫn giữa các quy hoạch hoặc chưa phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Một khu đất phân lô tại Hà Nội (Ảnh minh họa: Trần Kháng).

Cụ thể, Trường hợp dự án phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia nhưng lại chồng chéo với các quy hoạch khác, cơ quan chức năng sẽ ưu tiên thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất hoặc đô thị, nông thôn. Diện tích đất thu hồi theo những trường hợp trên được cập nhật khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch.

Đối với trường hợp phải thu hồi đất để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nhưng chưa có trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an gửi văn bản lấy ý kiến của UBND cấp tỉnh nơi có đất.

Trên cơ sở thống nhất của UBND cấp tỉnh nơi có đất, cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp UBND cấp tỉnh nơi có đất không thống nhất thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định…

Trước đây, UBND tỉnh không được tự quyết việc phân bổ đất cho các xã, phường, thị trấn. Chỉ tiêu sử dụng đất phải dựa trên quy hoạch sử dụng đất quốc gia và kế hoạch 5 năm do Chính phủ, Quốc hội phê duyệt.