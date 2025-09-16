Mẹo hay biến nhà tắm bừa bộn thành không gian gọn gàng, tiện nghi

Nhà tắm không chỉ đơn thuần là nơi để vệ sinh cá nhân mà còn là không gian riêng tư giúp chúng ta tái tạo năng lượng. Dù thế, việc giữ cho nơi đây luôn gọn gàng, sạch sẽ là một thách thức không nhỏ, đặc biệt khi diện tích của không gian này trong nhà càng bị thu hẹp.

Từ các chai lọ lăn lóc trên sàn, ngăn kéo lộn xộn cho đến những món đồ tưởng chừng vô hại nhưng lại dễ bị hơi ẩm tấn công, tất cả đều đang âm thầm phá hỏng sự ngăn nắp và thư thái của bạn.

Dưới đây là những lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia tổ chức không gian chuyên nghiệp, giúp bạn làm chủ hoàn toàn phòng tắm trong nhà.

Tận dụng tối đa mọi "không gian vàng"

Không gian nhà tắm luôn có những "góc chết" mà ít người để ý đến. Việc tận dụng tối đa từng centimet sẽ giúp bạn tạo ra nhiều không gian lưu trữ hơn bạn tưởng.

Khai thác khoảng trống phía trên bồn cầu

Với những căn hộ nhỏ, mỗi mét vuông đều quý giá. Khoảng không phía trên bồn cầu thường bị bỏ trống một cách lãng phí.

Theo chuyên gia Rose Pulver từ The Thoughtful Home, đây là nơi lý tưởng để lắp thêm một chiếc kệ treo tường. Bạn có thể đặt những chiếc giỏ mây, giỏ nhựa nhỏ xinh để đựng khăn tắm dự phòng, giấy vệ sinh hay các loại xà phòng, nến thơm.

Gắn hộp lưu trữ vào cánh cửa tủ dưới bồn rửa

Khu vực dưới bồn rửa mặt thường lộn xộn bởi đường ống dẫn nước và các vật dụng vệ sinh cá nhân. Thay vì nhét đồ vào một cách bừa bãi, bạn có thể gắn thêm những chiếc hộp nhựa trong suốt vào mặt trong của cánh cửa tủ. Vừa giúp tận dụng không gian hiệu quả, vừa dễ dàng nhìn thấy và lấy đồ.

Với những phòng tắm nhỏ, việc tận dụng từng khoảng trống là cực kỳ quan trọng để giữ cho không gian luôn thoáng và gọn gàng (Ảnh: Pinterest).

Sử dụng kệ góc trong phòng tắm đứng

Nếu bạn đang khổ sở với những chai sữa tắm, dầu gội cứ đổ rạp dưới sàn, một chiếc kệ góc sẽ là vị cứu tinh. Loại kệ này được thiết kế để vừa vặn với góc tường, giúp bạn sắp xếp gọn gàng các loại chai lọ một cách khoa học. Bạn có thể chọn loại kệ dán tường hoặc kệ đứng tùy vào sở thích và cấu trúc phòng tắm.

Gắn thêm móc treo lên cửa phòng tắm

Các vật dụng nhỏ như bông tắm, mũ trùm tóc hay bàn chải lưng thường chẳng biết để đâu cho hợp lý. Giải pháp đơn giản nhất là gắn vài chiếc móc hút chân không hoặc móc dán lên cửa kính của buồng tắm đứng. Cách này không chỉ giúp đồ đạc khô ráo nhanh hơn mà còn khiến không gian trở nên ngăn nắp.

Cố định khay chia ngăn kéo bằng keo dán

Khay chia ngăn là một công cụ thần kỳ để phân loại mỹ phẩm, phụ kiện tóc hay dụng cụ trang điểm. Tuy nhiên, chúng dễ bị xê dịch khi đóng mở ngăn kéo. Mẹo nhỏ của chuyên gia Pulver là sử dụng miếng keo dán để cố định khay, đảm bảo mọi thứ luôn đúng vị trí.

Những món đồ không nên để trong nhà tắm

Nhiều người có thói quen cất trữ mọi thứ trong nhà tắm vì tiện lợi, nhưng môi trường ẩm ướt và nhiệt độ cao ở đây lại là kẻ thù của một số món đồ. Việc để chúng ở đây không chỉ làm hỏng đồ nhanh hơn mà còn tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe.

Thuốc men và vitamin

Lỗi này khá phổ biến. Tủ thuốc thường được đặt trong nhà tắm, nhưng theo chuyên gia Brooke Hawkins của Sorted and Styled, độ ẩm và nhiệt độ thất thường có thể làm thay đổi thành phần và giảm hiệu quả của thuốc. Lời khuyên là bạn hãy cất thuốc ở nơi khô ráo, thoáng mát như trong tủ vải ở hành lang hoặc ngăn kéo bàn làm việc.

Mỹ phẩm

Đồ trang điểm và kem dưỡng cũng là nạn nhân của hơi nước nóng. Hơi ẩm có thể làm thay đổi kết cấu, khiến kem dưỡng dễ bị vón cục hoặc phấn trang điểm bị ẩm mốc.

Nếu bắt buộc phải để mỹ phẩm trong nhà tắm, bạn hãy luôn cất chúng vào ngăn kéo hoặc hộp kín, tránh để trên mặt bàn.

Để mỹ phẩm trong phòng tắm dễ hỏng do hơi nước, nên cất trong ngăn kéo hoặc hộp chuyên dụng thay vì để trên bàn (Ảnh: Realhomes).

Đồ bằng giấy

Những cuốn sách, tạp chí hay giấy tờ quan trọng không nên có mặt trong nhà tắm. Môi trường ẩm ướt sẽ khiến chúng dễ bị nhăn nhúm, úa vàng và ám mùi mốc.

Trang sức

Nhiều người có thói quen tháo nhẫn, dây chuyền khi tắm và để tạm trên bồn rửa. Tuy nhiên, hơi ẩm là nguyên nhân khiến trang sức bị oxy hóa, nhanh xỉn màu và mất đi vẻ sáng bóng. Tốt nhất, hãy cất chúng ở phòng ngủ hoặc trong hộp kín chuyên dụng.

Pin và thiết bị điện tử

Chuyên gia Kris Hargrove (Organized by Kris) cảnh báo rằng pin và các thiết bị điện tử rất nhạy cảm với hơi nước. Độ ẩm cao có thể làm pin giảm tuổi thọ, thậm chí bị ăn mòn. Hãy luôn cất pin ở nơi khô ráo, thoáng khí.

Khăn tắm dự trữ

Bạn chỉ nên để vài chiếc khăn cần dùng trong phòng tắm. Phần còn lại nên được cất ở nơi khô thoáng như tủ quần áo hoặc tủ vải. Để quá nhiều khăn trong môi trường ẩm ướt dễ khiến chúng bị ám mùi, thậm chí nấm mốc phát triển.

Giữ cho nhà tắm luôn gọn gàng, sạch sẽ không quá khó. Chỉ cần thay đổi thói quen và áp dụng những mẹo sắp xếp thông minh, bạn có thể biến không gian này trở thành nơi bạn thực sự muốn tìm đến để thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi.