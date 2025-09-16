Mua nhà ở xã hội sau 5 năm phải nộp 50% tiền sử dụng đất là quá cao

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2024 quy định người mua nhà ở xã hội riêng lẻ sau 5 năm được phép bán lại, nhưng phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo quy định. Thời điểm tính tiền sử dụng đất được xác định tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ để công nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) - cho rằng mức 50% là quá cao, nhất là khi bảng giá đất (điều chỉnh) của các địa phương, ban hành theo Khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai 2024, đã tích hợp hệ số điều chỉnh giá đất.

Do đó, giá đất tăng nhiều lần so với trước. Đơn cử tại TPHCM trước khi hợp nhất, bảng giá đất mới có biên độ tăng từ 2,36 lần đến 38,8 lần so với giai đoạn 2020-2024.

Chủ tịch HoREA đề nghị người mua nhà ở xã hội riêng lẻ sau 5 năm bán lại chỉ phải nộp 20% tiền sử dụng đất (Ảnh: NLG).

Để bảo đảm đồng bộ với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ, xử lý vướng mắc trong tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, Bộ Tài chính đề xuất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở, mức thu tiền sử dụng đất không thấp hơn 30% khi chuyển mục đích sang đất ở. Trong khi đó, Hiệp hội kiến nghị mức thu này chỉ nên là 20%.

Theo nguyên tắc “áp dụng tương tự”, HoREA đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 42 Nghị định 100/2024, quy định người mua nhà ở xã hội riêng lẻ sau 5 năm bán lại chỉ phải nộp 20% tiền sử dụng đất.

Lý do là đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội vốn đã được miễn tiền sử dụng đất khi mua, thuê mua nhà ở xã hội theo điểm b khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai 2024, và chính sách miễn này nên được coi là một lần duy nhất trong đời.

Hiệp hội rất hoan nghênh dự thảo đã nâng tiêu chí điều kiện về thu nhập phù hợp với thực tiễn hơn để được mua, thuê mua nhà ở xã hội. Cụ thể, cá nhân là 20 triệu đồng/tháng, vợ chồng là 40 triệu đồng/tháng.

Còn 30 triệu đồng đối với cá nhân được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên được tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người thu nhập thấp tại khu vực đô thị không có hợp đồng lao động (lao động tự do) thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập theo quy định và được cơ quan Công an cấp xã nơi thường trú/tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận.