Tuyệt chiêu đánh bay nấm mốc, giúp nhà khô ráo nhờ vài chậu cây nhỏ

Những đợt mưa kéo dài hay mùa nồm đặc trưng ở miền Bắc thường khiến không gian sống trở nên ẩm thấp, bí bách và kém sinh khí. Kính cửa phủ hơi nước, quần áo lâu khô, mùi ẩm nhẹ lan trong phòng… tất cả làm chất lượng sinh hoạt giảm đi rõ rệt.

Ngoài việc sử dụng máy hút ẩm, nhiều gia đình hiện lựa chọn một giải pháp hài hòa hơn về mặt thẩm mỹ: đưa thêm cây xanh vào nhà. Dù không thể thay thế hoàn toàn thiết bị kiểm soát độ ẩm, cây xanh có thể góp phần điều hòa vi khí hậu, cải thiện cảm giác thông thoáng và tạo hiệu ứng thị giác tươi mát, dễ chịu.

Dưới đây là một số gợi ý phù hợp nếu bạn muốn không gian sống vừa sinh động hơn, vừa hạn chế cảm giác ẩm ướt trong những ngày thời tiết nồm ẩm.

Lan chi điểm xuyết không gian bếp

Lan chi thường được ví như một người vệ sĩ thầm lặng trong không gian sống. Những chiếc lá dài cong vút sọc trắng xanh mang lại vẻ thanh mảnh, rất hợp với những căn hộ hiện đại hoặc phong cách tối giản. Cây không đòi hỏi sự chăm sóc cầu kỳ, chịu được cả những lúc bạn bận rộn lỡ quên tưới nước.

Lan chi (hay cỏ nhện) có khả năng hấp thụ hơi ẩm dư thừa và cải thiện chất lượng không khí (Ảnh: Gardeners' World).

Bạn có thể đặt một chậu lan chi nhỏ trên quầy bếp hoặc dùng dây treo lên cao, cây sẽ miệt mài hấp thụ độ ẩm dư thừa và mang lại bầu không khí trong lành.

Lan ý và ngọc ngân tô điểm phòng khách

Nếu bạn đang tìm những điểm nhấn sang trọng cho phòng khách, lan ý và ngọc ngân là lựa chọn không thể bỏ qua. Cả hai đều sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, chịu được môi trường thiếu sáng rực rỡ và phát triển cực tốt trong không gian kín. Ngọc ngân gần như bất tử trước những điều kiện khắc nghiệt, trong khi lan ý lại toát lên vẻ kiêu kỳ với những bông hoa trắng muốt.

Lan ý chỉ cần lượng ánh sáng vừa phải để phát triển, vì vậy môi trường trong nhà hoàn toàn phù hợp với loại cây này (Ảnh: Gardening Know How).

Cả hai loại cây này đều là chuyên gia trong việc lọc sạch nấm mốc và hóa chất lơ lửng. Một lưu ý nhỏ là hãy đặt lan ý trên đôn cao hoặc kệ tivi để tránh tầm tay của trẻ nhỏ và thú cưng.

Thường xuân rủ bóng nơi cửa sổ

Vốn quen thuộc trong các thiết kế nội thất mang hơi hướng lãng mạn, thường xuân sở hữu khả năng giữ và hút ẩm qua lá cực kỳ ấn tượng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng loài cây này có thể loại bỏ phần lớn bào tử nấm mốc trong không khí chỉ sau thời gian ngắn.

Thường xuân là một trong những lựa chọn lý tưởng để kiểm soát tình trạng ngưng tụ hơi nước (Ảnh: Lifetips).

Bạn hãy thử đặt một chậu thường xuân trên gờ tường cao hoặc giá sách để những nhánh lá xanh bóng rủ xuống mềm mại. Vị trí gần trần nhà cũng là nơi hơi ẩm thường bốc lên và tích tụ, giúp cây phát huy tối đa công dụng bảo vệ nội thất.

Dương xỉ mang hơi thở nhiệt đới

Dương xỉ cực kỳ phù hợp với những không gian ẩm ướt như phòng tắm hay khu vực gần giếng trời. Cây cân bằng độ ẩm bằng cách lấy trực tiếp hơi nước từ không khí để nuôi dưỡng những tán lá xòe rộng xanh mướt.

Dương xỉ Boston là một trong những loại cây trong nhà phổ biến nhờ khả năng cân bằng độ ẩm bằng cách hấp thụ hơi nước trong không khí (Ảnh: House Digest).

Đặt một chậu dương xỉ góc phòng không chỉ mang đến cảm giác mát mẻ của vùng nhiệt đới mà còn giúp căn nhà của bạn luôn duy trì được sự khô thoáng, dễ chịu.