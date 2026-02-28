Xu hướng thiết kế mới: Đem cả khu rừng nhiệt đới vào ngôi nhà bạn

Trong thiết kế nội thất hiện đại, cây xanh thường chỉ đóng vai phụ lấp đầy khoảng trống. Thế nhưng, xu hướng phủ xanh tối đa (houseplant maximalism) đã phá vỡ mọi quy chuẩn, đưa thiên nhiên lên vị trí trung tâm.

Đây là một bản tuyên ngôn mạnh mẽ dành cho những gia chủ đam mê lối sống xanh và muốn đắm mình trọn vẹn trong không gian ngập tràn sinh khí.

Không gian nội thất bừng sáng và tràn đầy sức sống nhờ nghệ thuật sắp đặt mảng xanh đa tầng có chủ đích (Ảnh: City Home).

Giải mã sức hút của nghệ thuật phủ xanh đa tầng

Không đơn thuần là nhét thật nhiều chậu kiểng vào phòng, phong cách này tôn vinh sự phong phú và tính nguyên bản. Thay vì một chậu cây đơn lẻ buồn tẻ, bạn sẽ dệt nên một thảm thực vật sống động bằng cách xếp lớp nhiều độ cao, kết hợp đa dạng dáng lá và màu sắc.

Giới chuyên gia nội thất đánh giá đây là nghệ thuật sắp đặt có chủ đích, nơi mỗi nhánh lá đều có giá trị thẩm mỹ ngang tầm một tác phẩm điêu khắc. Tổng thể mang lại cảm giác phóng khoáng, hoang dã nhưng vẫn êm dịu, giúp gia chủ rũ bỏ hoàn toàn áp lực sau một ngày hòa mình vào nhịp sống đô thị hối hả.

Tuyệt chiêu bài trí mảng xanh chuẩn gu không rối mắt

Để tạo nên một "khu rừng" ưng ý trong nhà mà không gây cảm giác ngột ngạt, ánh sáng chính là chìa khóa. Bạn nên tận dụng tối đa khu vực gần cửa sổ, ban công hoặc lô gia để đặt những cây thân gỗ lớn làm điểm tựa thị giác. Từ cột mốc này, hãy từ từ xây dựng thảm thực vật lan tỏa xung quanh.

Một mẹo nhỏ từ các chuyên gia là luôn nhóm cây theo số lẻ để tạo ra bố cục tự nhiên nhất. Bạn hãy khéo léo sử dụng bục gỗ, giá đỡ hoặc đôn gốm để tạo độ cao thấp nhịp nhàng. Việc treo những giỏ cây buông rủ trên nóc kệ tivi hay vách ngăn sẽ dẫn dắt ánh nhìn di chuyển liên tục khắp căn phòng. Đặc biệt, hãy giữ màu sắc chậu trồng đồng điệu, ưu tiên tông đất nung, gốm sứ mộc mạc hoặc mây tre đan quen thuộc để tổng thể luôn giữ được sự sang trọng.

Điểm mặt những loài cây chân ái

Khí hậu nhiệt đới tại nước ta chính là điều kiện vàng để áp dụng xu hướng này. Bạn nên bắt đầu bằng một vài cây cỡ lớn làm bệ phóng như trầu bà Nam Mỹ với những đường xẻ lá độc đáo, bàng Singapore hay thiên điểu vươn cao kiêu hãnh.

Tiếp đến, hãy làm mềm các góc cạnh thô cứng của tủ kệ bằng những dòng thân leo cực kỳ dễ tính như trầu bà lụa, lan hạt dưa buông rủ hững hờ. Ở tầng thấp nhất, một chậu dương xỉ xanh um hay vài cụm sen đá nhỏ trên bàn trà sẽ lấp đầy không gian một cách tinh tế.

Điều thú vị là khi xếp cạnh nhau, những cây lớn vươn lên đón nắng sẽ tự động tạo ra mảng bóng râm mát mẻ, che chở hoàn hảo cho các loài cây ưa sáng tán xạ bên dưới.

Trầu bà Nam Mỹ luôn là điểm tựa thị giác hoàn hảo giúp định hình cấu trúc không gian cho phong cách houseplant maximalism (Ảnh: Homes and Gardens).

Bí quyết duy trì mảng xanh bền vững không lo côn trùng

Với đặc trưng thời tiết nồm ẩm vào mùa xuân hay những đợt mưa rào tại Việt Nam, việc chơi nhiều cây trong nhà cần đi kèm sự chăm sóc tinh tế.

Những người theo đuổi xu hướng phủ xanh tối đa nên rải thêm một lớp sỏi gốm (đất nung) mỏng trên bề mặt chậu để vừa giữ vệ sinh, vừa ngăn chặn muỗi sinh sôi. Thói quen dùng khăn mềm ẩm lau bề mặt lá mỗi cuối tuần không chỉ giúp cây quang hợp tốt hơn mà còn duy trì vẻ căng bóng, rực rỡ cho toàn bộ hệ sinh thái thu nhỏ của gia đình.