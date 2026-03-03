Chọn thảm hay sàn nhựa giả gỗ cho bài toán dài hạn?

Lauren và chồng quyết định cải tạo lại không gian tầng trệt để mang đến diện mạo hiện đại hơn cho ngôi nhà. Sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia và các cửa hàng vật liệu, họ tự tin chọn sàn nhựa giả gỗ cao cấp.

Tổng chi phí dự tính ban đầu cho cả vật tư lẫn nhân công chưa tới 6.000 USD (khoảng 150 triệu đồng) cho toàn bộ phòng khách, bếp và nhà vệ sinh. Mọi thứ nghe có vẻ hoàn hảo và dễ dàng cho đến khi đội thợ bắt đầu tháo dỡ lớp sàn cũ.

Sàn nhựa giả gỗ được yêu thích với nhiều ưu điểm vượt trội (Ảnh: Carpet One).

Những rắc rối ẩn giấu dưới lớp nền

Ngay khi bóc lớp nền cũ lên, họ phát hiện phần sàn phụ bên dưới bị ẩm ướt nghiêm trọng. Đối với khí hậu nóng ẩm hay nồm như ở Việt Nam, đây là vấn đề vô cùng quen thuộc. Cả gia đình buộc phải thuê máy hút ẩm chạy liên tục nhiều ngày, rón rén bước đi trên bề mặt ván ép lởm chởm đinh gai.

Tệ hơn nữa, họ phát hiện nước ngấm từ hệ thống cửa ra vào đã làm hỏng một phần cốt sàn. Việc sửa chữa hạng mục này ngốn thêm gần 5.000 USD (hơn 100 triệu đồng). Chưa dừng lại ở đó, thợ thi công thiếu cẩn thận còn làm nứt mẻ mảng tường thạch cao khi cạy ván chân tường. Chi phí và thời gian cứ thế đội lên gấp đôi so với dự tính ban đầu.

Sự cố chênh lệch độ cao đầy đau đầu

Ngay cả khi sàn mới đã được lắp xong, rắc rối vẫn chưa buông tha gia chủ. Sàn nhựa giả gỗ có độ dày mỏng hơn hẳn so với vật liệu cũ. Hậu quả là bồn cầu và các ổ điện âm sàn bị nhô cao, lồi lõm thiếu thẩm mỹ. Họ lại phải cuống cuồng tìm thợ điện nước đến xử lý mặt bằng để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, vật liệu nhựa cứng khiến mặt sàn lạnh hơn hẳn vào mùa đông. Chủ nhà đành phải mua thêm những tấm thảm trang trí rời trải lên trên để giữ ấm cho các con nhỏ vui chơi, khiến họ không khỏi xót xa tự hỏi liệu dự án cải tạo này có thực sự xứng đáng.

Bài toán kinh tế đường dài

Dù vấp phải không ít trái đắng trong khâu thi công, nhưng xét về bài toán kinh tế dài hạn, các chuyên gia nội thất vẫn đánh giá cao sàn nhựa giả gỗ. Thực tế cho thấy tuổi thọ của thảm trải sàn toàn bộ chỉ kéo dài khoảng 7 năm, rất dễ bám bụi bẩn, tích tụ vi khuẩn và nấm mốc trong môi trường nhiệt đới ẩm.

Trong khi đó, sàn nhựa giả gỗ có độ bền lên tới 25 năm. Dù chi phí đầu tư ban đầu cao hơn, nhưng nếu chia nhỏ theo thời gian sử dụng, vật liệu này giúp gia chủ tiết kiệm hơn một nửa chi phí so với việc dùng thảm.

Hơn nữa, việc vệ sinh sàn nhựa cũng nhàn tênh, chỉ cần quét và lau nhẹ nhàng là không gian lại sạch bóng, đặc biệt phù hợp với nhịp sống bận rộn hiện đại.

Lời khuyên hữu ích khi cải tạo sàn nhà

Sàn nhựa giả gỗ mang lại vẻ đẹp sang trọng và sạch sẽ, nhưng để tránh đi vào vết xe đổ tốn kém, bạn cần khảo sát thật kỹ bề mặt nền thô trước khi thi công. Hãy đảm bảo cốt sàn khô ráo, bằng phẳng và xử lý triệt để các nguồn gây thấm dột.

Thay vì trải thảm toàn bộ dễ gây ngột ngạt, bạn có thể kết hợp sàn nhựa giả gỗ cùng một vài tấm thảm trang trí mềm mại tại khu vực sofa hay giường ngủ. Cách phối hợp này vừa tôn lên gu thẩm mỹ tinh tế, vừa giữ được sự ấm cúng, êm ái cho không gian sinh hoạt của cả nhà.