Xu hướng nội thất 2026: Đưa đá thạch anh "phủ sóng" mọi không gian sống

Năm 2026 đánh dấu sự lên ngôi của những vật liệu nội thất đề cao tính bền vững, kháng khuẩn và dễ bảo trì. Với cấu trúc đặc chắc, không thấm nước và đa dạng vân mây, đá thạch anh nhân tạo đang vượt ra khỏi ranh giới của mặt bàn bếp quen thuộc để "phủ sóng" khắp mọi ngóc ngách trong các căn hộ hiện đại.

Theo giới chuyên môn, dưới đây là những cách ứng dụng thạch anh đầy sáng tạo giúp không gian sống thăng hạng tức thì.

Ốp tường phòng tắm chống ẩm mốc

Phòng tắm là khu vực ẩm ướt nên rất dễ bị nấm mốc và ố vàng ở các kẽ ron gạch. Giải pháp hoàn hảo lúc này là sử dụng các tấm thạch anh khổ lớn ép mỏng để ốp toàn bộ tường và khu vực bồn tắm. Bề mặt không lỗ rỗng của vật liệu này ngăn chặn tuyệt đối tình trạng thấm nước.

Bề mặt thạch anh mang lại vẻ đẹp liền mạch, sang trọng (Ảnh: GC).

Sự vắng bóng của các đường ron không chỉ triệt tiêu vi khuẩn mà còn tạo ra hiệu ứng thị giác liền mạch, biến phòng tắm nhà bạn thành một không gian thư giãn sang trọng chuẩn spa 5 sao.

Tạo vách nhấn phòng khách đẳng cấp

Xu hướng hiện nay nhiều gia đình dùng đá thạch anh để ốp vách tivi hoặc tạo mảng tường trang trí trung tâm tại phòng khách. Những đường vân đá tinh tế chạy xuyên suốt trên bức tường lớn sẽ tạo ra sự kết nối hài hòa với tổng thể nội thất. Khả năng chịu nhiệt tốt và không bị phai màu theo thời gian giúp vách nhấn luôn giữ được vẻ đẹp sắc sảo nguyên bản.

Mảng tường thạch anh là điểm nhấn cho phòng khách hiện đại (Ảnh: Taimeistone).

Thổi hồn vào các món đồ nội thất rời

Những chiếc bàn trà nơi phòng khách, bàn ăn gia đình hay thậm chí là tủ đầu giường hoàn toàn có thể trở thành những tác phẩm nghệ thuật khi được ốp mặt đá thạch anh. Đặc tính chống bám bẩn vượt trội của vật liệu này dễ dàng "chiều lòng" những rắc rối thường ngày như vết cà phê, nước trà hay dầu mỡ.

Thạch anh là lựa chọn lý tưởng cho các món nội thất thường xuyên tiếp xúc và dễ đổ tràn như bàn trà hay bàn ăn (Ảnh: Foter).

Nhờ sự đa dạng trong màu sắc, thạch anh dễ dàng hòa hợp với mọi phong cách từ tối giản, hiện đại đến tân cổ điển sang trọng.

Nâng cấp bậc cầu thang và mặt sàn

Khu vực cầu thang thường chịu mật độ di chuyển rất lớn. Việc cắt các tấm thạch anh để lát bậc thang hay thậm chí lát sàn sảnh đang là xu hướng được giới kiến trúc sư ưa chuộng nhờ cường độ chịu nén và chống trầy xước cực cao.

Đá thạch anh có thể dùng cho mặt bậc cầu thang (Ảnh: AD).

Các chuyên gia thiết kế gợi ý gia chủ nên lựa chọn bề mặt hoàn thiện dạng nhám mờ cho khu vực này để tăng cường độ bám dính, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi di chuyển.

Nhấn nhá góc chill nơi bệ cửa sổ

Đôi khi, sự tinh tế lại đến từ những chi tiết nhỏ nhất. Tận dụng vật liệu thạch anh để ốp bệ cửa sổ, làm mặt kệ cho quầy bar mini hay bàn làm việc góc phòng là một ý tưởng không tồi.

Tận dụng vật liệu thạch anh để ốp bệ cửa sổ (Ảnh: Authentic Stone).

Không chỉ mang lại vẻ đẹp bóng bẩy, sự hiện diện của thạch anh ở những vị trí nhiều ánh sáng tự nhiên sẽ giúp căn phòng trông bừng sáng và có chiều sâu hơn hẳn.