Nguồn cung nhà ở xã hội liên tục được mở rộng

Chung cư cấm gửi xe điện

Đầu tiên, chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) phát đi thông báo tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm.

Theo ban quản lý chung cư, qua rà soát thực tế tại các hầm, lượng xe máy điện và xe đạp điện gia tăng nhanh khiến không gian hầm xe rơi vào tình trạng quá tải, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

“Xe máy điện và xe đạp điện sử dụng pin - bộ phận có nguy cơ phát sinh cháy nổ cao nếu chập điện, va chạm hoặc thao tác sạc không đúng quy định”, văn bản nêu.

Khu gửi xe điện tại chung cư HH Linh Đàm (Ảnh: Tuệ Minh).

Tiếp đến, tòa nhà CT1 Thạch Bàn (phường Long Biên) cũng thông báo sẽ tạm dừng tiếp nhận, gửi trông giữ thêm các loại xe điện từ ngày 20/12. Các xe máy điện, xe đạp điện đã đăng ký gửi tại tầng 1 của tòa nhà trước đó vẫn được tiếp tục trông giữ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết đã làm việc với Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm và chỉ đạo không được từ chối trông giữ xe điện.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị ban quản lý chung cư thay vì cấm, phải đưa ra phương án bố trí khu vực sạc riêng cho xe điện, đồng thời tăng cường theo dõi, xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình trông giữ phương tiện tại tầng hầm.

Người dân thuộc diện GPMB con đường “đắt nhất hành tinh” được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Ngày 3/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành văn bản đồng ý chủ trương bố trí nhà ở xã hội cho các hộ gia đình tại các phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn UBND các phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ và các đơn vị liên quan thực hiện theo thẩm quyền và quy định; đảm bảo tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án theo chỉ đạo.

Để thực hiện dự án, hơn 2.000 hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng (Ảnh: Quân Đỗ)

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản về việc đôn đốc giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho các trường hợp phải di chuyển chỗ ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) trên địa bàn các phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ.

Sở này yêu cầu các phường báo cáo, làm rõ từng trường hợp đặc thù, lý do đề xuất mua nhà ở xã hội.

Sau khi rà soát, Sở Xây dựng đề nghị thành phố xem xét cho các hộ dân khó khăn về nhà ở được mua nhà tại dự án nhà ở xã hội tại khu đất CT01, khu đô thị mới Hạ Đình thuộc phường Thanh Liệt. Hiện đã có khoảng 70 hộ đăng ký mua.

Hưng Yên mời doanh nghiệp đầu tư khu nhà ở xã hội 2.800 tỷ đồng

Sở Xây dựng Hưng Yên vừa công bố thông tin dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại đường Lê Văn Lương, phường Phố Hiến, mời các nhà đầu tư đăng ký tham gia.

Dự án có tổng diện tích theo quy hoạch là 38.995m2. Khối nhà ở xã hội có tổng diện tích 16.921m2, mật độ xây dựng tối đa 43%, chiều cao 25 tầng nổi, 1 tầng hầm.

Nhà ở thương mại thấp tầng có tổng diện tích 4.192m2, gồm 70 căn nhà ở liền kề, chiều cao tối đa 5 tầng. Ngoài ra, còn có diện tích đất công cộng, đất cây xanh, đất giáo dục, đất nhà văn hóa, đất hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông...

Hiện trạng khu đất thực hiện dự án một phần là đất nông nghiệp, một phần đất đang do UBND phường Phố Hiến quản lý. Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.800 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hơn 2.400 tỷ đồng; chi phí đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thấp tầng hơn 76 tỷ đồng; còn lại là các chi phí khác.

Hà Nội giao hơn 7,5ha đất cho Him Lam làm nhà ở xã hội

UBND TP Hà Nội quyết định giao 7,5ha đất (đợt 1) tại phường Phúc Lợi cho Công ty cổ phần Him Lam để triển khai dự án khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi.

Diện tích được giao đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và sẽ được chủ đầu tư đưa vào triển khai theo tiến độ.

Trong quỹ đất được giao, khoảng 4,7ha sẽ được sử dụng để xây dựng khu nhà ở xã hội. Dù đây là diện tích đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, Him Lam được miễn tiền sử dụng đất theo quy định. Thời hạn sử dụng kéo dài đến ngày 15/6/2068.

TPHCM sắp mở bán hơn 3.000 căn nhà ở xã hội

Sở Xây dựng TPHCM công bố thông tin mở bán nhà ở xã hội tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Hòa Phú, phường Bình Dương. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim.

Công trình nằm tại phường Bình Dương (trước đây là Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) với diện tích khu đất hơn 26,7ha, gồm các công trình nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, giáo dục, thương mại dịch vụ và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Trong tổng số 3.030 căn nhà ở xã hội của dự án, số lượng căn nhà liền kề là 1.376 và 1.654 căn hộ chung cư, được chia thành 4 dự án thành phần. Giá bán tạm tính thấp nhất từ 16,5 triệu đồng/m2 với nhà ở xã hội liền kề và gần 26,4 triệu đồng/m2 với nhà ở xã hội chung cư.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 27/11 đến ngày 27/12, dự kiến mở bán chính thức vào ngày 28/12.

Hà Nội “khai tử” khu đô thị treo gần 2 thập kỷ

UBND TP Hà Nội vừa ra quyết định chấm dứt hiệu lực văn bản liên quan đến việc giao Công ty Posco E&C lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Ngọc Liệp - Đồng Trúc (Khu số 9).

Dự án nằm tại xã Kiều Phú, Hà Nội (trước đây là huyện Quốc Oai, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Lý do chấm dứt là Posco E&C không triển khai bất kỳ thủ tục đầu tư nào từ khi được giao nhiệm vụ lập quy hoạch, lập dự án; dự án không đáp ứng điều kiện chuyển tiếp theo Luật Đầu tư 2020 và các nghị định hướng dẫn. Bên cạnh đó, quyết định giao nhiệm vụ từ năm 2008 không còn phù hợp với quy định pháp luật về quy hoạch hiện hành.