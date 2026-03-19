Hé lộ kết quả chiến dịch yêu cầu người dân nộp sổ đỏ photo cho xã, phường

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết toàn thành phố có tổng diện tích tự nhiên hơn 335.984ha, tương đương khoảng 4,18 triệu thửa đất. Đến nay, dữ liệu không gian đã hoàn thành hơn 80% diện tích với hơn 3,2 triệu thửa đất được số hóa.

Trong đó, gần 2,5 triệu thửa đã được tích hợp đầy đủ thông tin và đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đáng chú ý, kết quả trên có sự đóng góp lớn từ “Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai” triển khai cuối năm 2025.

Chỉ trong thời gian ngắn, Hà Nội đã thu thập hơn 1,1 triệu hồ sơ đất đai, xác thực hơn 3,5 triệu thông tin dân cư, đồng thời tạo lập mã định danh cho gần 2,5 triệu thửa đất.

Theo cơ quan quản lý, bên cạnh khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, việc chuẩn hóa dữ liệu trên nền địa giới hành chính mới, khắc phục chồng chéo từ lịch sử sáp nhập (trong đó có việc hợp nhất tỉnh Hà Tây năm 2008) đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và cách làm linh hoạt.

Để hoàn thành mục tiêu 100% cơ sở dữ liệu đất đai vào ngày 30/6, Hà Nội đã xây dựng lộ trình cụ thể theo mốc thời gian.

Theo đó, đến hết tháng 3, thành phố sẽ hoàn thiện và đưa vào vận hành bản đồ theo ranh giới 126 xã, phường mới. Đến ngày 30/4, hoàn thành khớp nối dữ liệu cho toàn bộ thửa đất đã có thông tin.

Đến ngày 30/6, hoàn tất việc xây dựng dữ liệu cho toàn bộ diện tích còn lại. Song song với đó, thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch làm giàu, làm sạch dữ liệu, hướng tới chuẩn hóa quy trình, bảo đảm an toàn hệ thống và thống nhất phần mềm quản lý.

Sau mốc 30/6, Hà Nội không dừng lại ở việc hoàn thiện dữ liệu mà sẽ chuyển sang giai đoạn vận hành và khai thác hiệu quả.

Theo kế hoạch, dữ liệu đất đai sẽ được cập nhật thường xuyên theo biến động thực tế như chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp, quy hoạch… Đồng thời, hệ thống sẽ được kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác như dân cư, thuế, công chứng, đăng ký doanh nghiệp.