TPHCM dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội trước ngày 30/6

Theo tài liệu trả lời họp báo chiều nay (19/3), Sở Xây dựng TPHCM thông tin về tình hình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn trong các tháng đầu năm.

Thành phố đang thi công 11 dự án, quy mô 9.700 căn và dự kiến khởi công 41 dự án trước ngày 30/6, quy mô khoảng 29.200 căn. Dự kiến năm nay và năm sau, thành phố đưa vào sử dụng 49 dự án với quy mô khoảng 36.400 căn.

Ngoài ra, 3 dự án dự kiến được khởi công trước ngày 31/3, quy mô 4.600 căn. Cũng trong các tháng đầu năm, thành phố đã đưa vào hoàn thành, sử dụng 1 dự án, quy mô 580 căn; đang thi công 11 dự án, quy mô 9.700 căn.

TPHCM lên kế hoạch thúc đẩy nhà ở xã hội (Ảnh: Nam Anh).

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) - đánh giá TPHCM đã có bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phát triển nhà ở xã hội.

Năm 2025, thành phố đã hoàn thành 14 dự án, quy mô hơn 13.000 căn, đạt 100% kế hoạch, là tiền đề để thực hiện mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà xã hội giai đoạn 2026-2030. Ngay đầu năm nay, thành phố cũng đã chuẩn bị quỹ đất khoảng 1.730ha để phát triển nhà ở xã hội và sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho 8 dự án.

Tuy nhiên, ông Châu cho rằng còn một số vướng mắc, bất cập cần được xem xét giải quyết, như chủ đầu tư dự án chưa được vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn từ 1/8/2024 đến 31/12/2030.

Người mua, thuê nhà ở xã hội được vay vốn tín dụng ưu đãi với lãi suất 5,4%/năm là khá cao so với mức 4,8%/năm trong giai đoạn trước và so với mức 3%/năm của một số nước trên thế giới. Ngoài ra, chủ đầu tư vẫn gặp khó khăn trong việc lập danh sách đối tượng đủ điều kiện mua, thuê nhà ở xã hội.