4 mẹo tự nhiên giúp nhà tắm luôn sạch mùi, dễ chịu

Không gian ẩm ướt của phòng tắm chính là môi trường lý tưởng cho nấm mốc sinh sôi. Sự thiếu lưu thông không khí khiến hơi nước đọng lại trên gạch ốp. Thêm nữa, thói quen chất đống quần áo bẩn hay treo chiếc khăn ướt sũng qua đêm làm không gian luôn bức bí.

Bên cạnh đó, cặn xà phòng và lượng tóc rụng kẹt lại trong đường ống thoát sàn lâu ngày cũng là một thủ phạm thầm lặng phát tán mùi hôi khó chịu ra khắp phòng.

Theo các chuyên gia không gian sống, để duy trì một phòng tắm trong lành, mấu chốt nằm ở việc trị tận gốc nguyên nhân gây mùi thay vì chỉ dùng hương thơm nhân tạo để lấn át tạm thời.

Nếu hiểu đúng nguyên nhân và sử dụng nguyên liệu tự nhiên, bạn hoàn toàn có thể giữ nhà tắm luôn sạch, không ẩm mốc, không mùi khó chịu (Ảnh: Getty).

Dưới đây là 4 cách đơn giản giúp khử mùi phòng tắm hiệu quả với những nguyên liệu sẵn trong bếp.

Tận dụng bộ đôi giấm trắng và baking soda

Đây là 2 nguyên liệu nhà bếp vô cùng quen thuộc nhưng lại có sức mạnh làm sạch đáng kinh ngạc. Baking soda hút ẩm và đánh bay mùi hôi cực tốt. Bạn chỉ cần đặt một bát nhỏ bột này ở góc khuất hoặc rắc trực tiếp xuống đáy thùng rác.

Trong khi đó, giấm trắng lại sở hữu đặc tính axit tự nhiên giúp tiêu diệt nấm mốc. Cách xử lý đường ống thông minh nhất là đổ hỗn hợp baking soda cùng giấm trắng xuống cống, đợi sủi bọt rồi xả lại bằng nước nóng để cuốn trôi mọi cặn bẩn.

Ướp hương không gian bằng tinh dầu thiên nhiên

Thay vì lạm dụng bình xịt phòng hóa học, bạn hãy thử nhỏ vài giọt tinh dầu tràm trà, sả chanh hoặc bạc hà vào lõi giấy vệ sinh hay một miếng bông gòn rồi giấu ở góc tủ. Những mùi hương này không chỉ mang lại cảm giác thư giãn tuyệt đối như một tiệm spa thu nhỏ mà còn có tính kháng khuẩn rất cao.

Đặt thêm một chậu cây cảnh nhỏ ưa bóng râm như trầu bà hoặc dương xỉ trên bệ bồn rửa cũng là cách điểm xuyết mảng xanh và lọc không khí cực kỳ hiệu quả.

Hấp thụ khí xú uế bằng túi than hoạt tính

Khác với việc tạo ra mùi thơm, than hoạt tính lại đóng vai trò như một cỗ máy hút mùi thầm lặng và vô cùng mạnh mẽ.

Chỉ cần đặt một túi than nhỏ giấu dưới gầm bồn rửa mặt hoặc phía sau bồn cầu, mọi thứ mùi lẩn khuất trong không khí sẽ bị hấp thụ hoàn toàn. Phương pháp này vừa rẻ tiền, an toàn cho trẻ nhỏ lại có tác dụng kéo dài hàng tháng.

Thiết lập thói quen dọn dẹp cực nhàn tênh

Một phòng tắm thơm tho, sạch sẽ luôn là kết quả của việc duy trì sự gọn gàng đều đặn. Mỗi ngày, bạn chỉ tốn chưa tới một phút để dùng cây gạt làm khô mặt sàn sau khi tắm, mang khăn ẩm ra ban công phơi và nhớ đậy kín nắp bồn cầu trước khi nhấn nút xả để vi khuẩn không bắn vào không khí.

Vào dịp cuối tuần, bạn hãy dành chút thời gian lau dọn bề mặt gương kính bằng dung dịch giấm pha loãng và đem giặt sạch tấm thảm chùi chân.

Chỉ cần vài thay đổi nhỏ trong thói quen, phòng tắm sẽ luôn sạch sẽ, dễ chịu. Bạn cũng không còn phải lo mùi hôi hay nấm mốc mỗi khi sử dụng.