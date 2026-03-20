Hơn 12.000 hồ sơ tranh mua 750 căn nhà ở xã hội trên đất vàng tại TPHCM

Chia sẻ trong sự kiện vừa diễn ra, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), cho biết dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng (khu vực quận 10 cũ) có nhu cầu vượt xa nguồn cung. Qua trao đổi với chủ đầu tư, ông Châu được biết dự án hiện đã ghi nhận hơn 12.000 hồ sơ đăng ký mua, vượt 16 lần nguồn cung (khoảng 750 căn hộ).

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (Ảnh phối cảnh: CĐT).

Vị này chỉ ra việc Luật Nhà ở 2023 bỏ tiêu chí lưu trú, không yêu cầu hộ khẩu hoặc tạm trú trên một năm tại địa phương có dự án, khiến người lao động từ nhiều nơi đổ về đăng ký nhà ở xã hội tại TPHCM (hoặc nhiều thành phố khác). Từ đó, số lượng hồ sơ tăng đột biến, gây khó khăn cho chủ đầu tư trong việc lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện mà dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt là một ví dụ.

Từ đó, ông Châu cho rằng cần nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc xét duyệt hồ sơ, ưu tiên cho người dân đăng ký và được xếp hàng theo thứ tự trước - sau, giảm tải áp lực cho chủ đầu tư.

Đồng thời, ông Châu cũng chỉ ra một số vướng mắc, bất cập cần được xem xét giải quyết, như chủ đầu tư dự án chưa được vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn từ 1/8/2024 đến 31/12/2030. Người mua, thuê nhà ở xã hội được vay vốn tín dụng ưu đãi với lãi suất 5,4%/năm là khá cao so với mức 4,8%/năm trong giai đoạn trước và so với mức 3%/năm của một số nước trên thế giới.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt do Công ty cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư, sở hữu vị trí nằm ở khu vực trung tâm thành phố, nơi hiếm khi xuất hiện các dự án nhà ở cùng phân khúc. Theo kế hoạch, dự án mở bán các khối A1, A2 và một phần khối B2 với tổng cộng 755 căn hộ nhà ở xã hội. Diện tích căn hộ dao động từ khoảng 34m2 đến 77m2.

Việc mở bán được chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu dự kiến bán 377 căn hộ, giai đoạn sau bán 378 căn. Chủ đầu tư dự kiến giá bán nhà ở xã hội khoảng hơn 21,6 triệu đồng/m2, chưa bao gồm các loại thuế và phí theo quy định. Mức giá chính thức sẽ được công bố trước thời điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án dự kiến hoàn thành xây dựng sau 15 tháng kể từ tháng 2/2025 và được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 8 năm nay.