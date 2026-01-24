Ra đời Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư đầu tiên tại Việt Nam

UBND TPHCM vừa quyết định thành lập Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TPHCM.

Hiệp hội này là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch UBND TP phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Xây dựng TP và các ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hiệp hội.

Hiệp hội này cũng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Sự ra đời của hiệp hội là dấu mốc quan trọng, mở ra một tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý vận hành chung cư, nhà ở và bất động sản, nhằm hỗ trợ công tác quản lý vận hành và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, bền vững cho cộng đồng cư dân đô thị. TPHCM cũng được xem là địa phương đầu tiên trên cả nước thành lập hiệp hội này.

Hiệp hội quản lý vận hành nhà chung cư TPHCM được thành lập (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trước đó, vào cuối năm 2025, TPHCM cũng công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội quản lý vận hành nhà chung cư TPHCM. Ban vận động có nhiệm vụ vận động tổ chức, công dân đăng ký tham gia hiệp hội, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập hiệp hội gửi UBND TP (thông qua Sở Nội vụ) theo quy định của pháp luật.

TPHCM có hàng nghìn chung cư đáp ứng nhu cầu ở của người dân. Tuy nhiên trong quá trình vận hành, nhiều chung cư xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp giữa cư dân với ban quản trị hay cư dân với đơn vị quản lý, cung cấp dịch vụ vận hành.

Nhiều vụ việc tranh chấp kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống cư dân... Vì vậy, việc thành lập hiệp hội được cho là tất yếu, nhằm hỗ trợ, hòa giải các tranh chấp; giảm thiểu các khiếu kiện, khiếu nại đến các cơ quan quản lý nhà nước.