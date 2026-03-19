Tham vọng của công ty đại gia Khoa "Khàn", anh cả làm siêu dự án sông Hồng

Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh nằm trong liên danh 5 tập đoàn lớn làm dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Thaco, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng và khu công nghiệp.

Thời gian gần đây, Đại Quang Minh liên tục có những bước đi đáng chú ý, từ tăng vốn điều lệ, huy động trái phiếu đến tái cơ cấu nhân sự, nhằm chuẩn bị cho siêu dự án sông Hồng. Doanh nghiệp cũng đang lên kế hoạch "khủng" cho năm 2026.

Tham vọng làm 42 dự án trong một năm

Trong thông điệp gửi toàn thể cán bộ nhân viên mới đây, Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương giao nhiệm vụ cụ thể cho từng doanh nghiệp thành viên trong hệ sinh thái.

Với Đại Quang Minh, năm 2026 sẽ khởi công 42 dự án và hoàn thành 12 dự án đáp ứng yêu cầu về quy mô, chất lượng và tiến độ.

Đại Quang Minh đang lên kế hoạch cho tham vọng lớn (Ảnh: IT).

Các dự án trọng điểm gồm tăng tốc triển khai thi công tuyến metro Bến Thành - Tham Lương; khởi công các tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - sân bay Long Thành, hướng tới mục tiêu đưa vào khai thác đồng bộ vào năm 2030; làm chủ các công nghệ cốt lõi trong lĩnh vực đường sắt đô thị như khoan hầm, bê tông đúc sẵn và thi công cầu cạn.

Cùng với đó, triển khai dự án BOT cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, bảo đảm tiến độ bàn giao; hoàn thành cầu cạn tuyến R1 và tiếp tục thi công các tuyến đường còn lại tại khu đô thị Thủ Thiêm khi thành phố hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Doanh nghiệp cũng tham gia triển khai quyết liệt dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cùng dự án khu đô thị đa mục tiêu tại Đông Anh và Thư Lâm (Hà Nội); khởi công đồng loạt các dự án thành phần tại khu đô thị Sala, bảo đảm cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng vào cuối năm 2027.

Trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, Đại Quang Minh dự kiến đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trung tâm thương mại phục vụ hệ sinh thái bán lẻ của Thiso; khởi công và đưa vào vận hành từng phần các khu công nghiệp mới tại Chu Lai - Đà Nẵng; phát triển khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí quy mô 786ha tại TPHCM.

Cũng theo kế hoạch, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hơn 12.000 tỷ đồng, tổng số nhân sự 1.600 người. Chi phí đầu tư dự kiến giải ngân là hơn 21.000 tỷ đồng nhằm chuẩn bị nền tảng để đạt mục tiêu doanh thu 37.000 tỷ đồng vào năm 2027.

Giai đoạn 2015-2024, doanh thu bất động sản của Đại Quang Minh gần như gắn chặt với các dự án thành phần tại khu đô thị Sala (Thủ Thiêm), gồm Sarimi, Sarica, Saroma, Saritown, Condo C1 (Sarina), Sadora (Lô 6.9), shophouse khu II và một số hạng mục khác.

Từ năm 2025 đến nay, Đại Quang Minh đã thực hiện 4 đợt tăng vốn liên tiếp. Sau khi tăng vốn lên 19.158 tỷ đồng vào tháng 1, quy mô vốn điều lệ doanh nghiệp của Chủ tịch Trần Đăng Khoa (hay còn gọi là Khoa "Khàn") đã vượt qua hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn trên thị trường như Khang Điền (11.222 tỷ đồng), Becamex Group (10.350 tỷ đồng) hay Kinh Bắc (9.416 tỷ đồng). Mức vốn này cũng đưa Đại Quang Minh tiến sát Novaland (20.476 tỷ đồng) và chỉ xếp sau Vinhomes (41.074 tỷ đồng).

Cùng với việc tăng vốn, Đại Quang Minh mới đây báo cáo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc phát hành xong 1.500 tỷ đồng trái phiếu. Được biết, đây là lô trái phiếu đầu tiên của doanh nghiệp này.

Trái phiếu có mã DQM12501, được phát hành ngày 30/12/2025, kỳ hạn 3 năm. Lãi suất phát hành 9,75%/năm. Trái phiếu được bảo lãnh thanh toán và bảo đảm bằng tài sản.

“Anh cả” siêu dự án sông Hồng

Một trong những dự án lớn mà Đại Quang Minh tham gia là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, được khởi công ngày 19/12/2025. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần độc lập.

Đại Quang Minh đứng đầu liên danh làm siêu dự án sông Hồng (Ảnh: CĐT).

Liên danh ban đầu được lựa chọn quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn gồm: Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Hòa Phát. Tuy nhiên, sau khởi công 19/12, MIK Group chủ động xin rút khỏi liên danh và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho Đại Quang Minh - đơn vị đứng đầu liên danh.

Sau thời gian dự án khởi công, Hà Nội yêu cầu 30 xã, phường tạm dừng cấp phép xây dựng và triển khai thủ tục đầu tư đối với các công trình nằm trong phạm vi quy hoạch của hai dự án lớn là Khu đô thị thể thao Olympic và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Việc tạm dừng này nhằm rà soát tổng thể quy hoạch, tránh phát sinh công trình mới gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời hạn chế nguy cơ thất thoát nguồn lực xã hội.

Đối với các công trình đang xây dựng hợp pháp, chính quyền địa phương được giao nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến thông tin để người dân nắm bắt kế hoạch triển khai dự án và có phương án phù hợp.

Song song với quá trình hoàn thiện quy hoạch, Hà Nội thành lập tổ công tác chỉ đạo triển khai dự án, có nhiệm vụ rà soát hiện trạng, nghiên cứu phương án quy hoạch, đồng thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Hà Nội cũng đồng ý về nguyên tắc triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trong phạm vi dự án. Theo cơ chế đặc thù được Quốc hội và HĐND TP Hà Nội cho phép, mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất có thể được tính theo bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh tối đa 2 lần.

Cơ chế này được kỳ vọng giúp quá trình giải phóng mặt bằng diễn ra nhanh hơn, hạn chế khiếu nại và tạo sự đồng thuận của người dân trong khu vực dự án.