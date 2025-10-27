Bảng giá đất mới tại Hà Nội dự kiến cao nhất hơn 700 triệu đồng/m2

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có dự thảo tờ trình về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Tại bảng lần này, giá đất được chia thành 17 khu vực sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cụ thể, khu vực 1 là các phường trong vành đai 1 gồm Tây Hồ, Ngọc Hà, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam, Hai Bà Trưng.

Trong đó, giá đất ở có mức cao nhất là hơn 702 triệu đồng/m2 áp dụng cho thửa giáp mặt đường (vị trí 1) tại loạt tuyến đường như Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn từ Lê Thánh Tông đến Quán Sứ).

Mức giá này cũng được áp dụng cho các tuyến đường Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ và Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Thánh Tông đến Lê Duẩn). So với bảng giá hiện hành, giá đất ở cao nhất tại Hà Nội tăng thêm khoảng 2%.

TP Hà Nội nhìn từ trên cao (Ảnh: Hữu Nghị).

Giá đất ở vị trí 1 thấp nhất tại khu vực này được ghi nhận tại đường Đồng Cổ với hơn 82 triệu đồng/m2. Bình quân giá đất ở tại 9 phường trung tâm thủ đô theo bảng giá mới đề xuất là 255,3 triệu đồng/m2, cũng tăng thêm 2% so với hiện tại.

Ngoài ra, giá đất ở được đề xuất chủ yếu tăng mạnh tại các xã ngoại thành. Trong đó, khu vực 9 gồm 7 xã Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Hòa, Đông Sơn, An Khánh tăng cao nhất tới 26% so với bảng giá đất hiện hành.

Mức giá mới cao nhất trong nhóm này là tại quốc lộ 32 đoạn từ giáp phường Xuân Phương đến ngã ba đường vào khu đô thị Kim Chung Di Trạch với 64,7 triệu đồng/m2. Bình quân giá đất ở vị trí 1 tại khu vực 9 khoảng 30,4 triệu đồng/m2, trong khi theo bảng giá hiện tại là 26,8 triệu.

Tiếp sau đó là khu vực 7 gồm 9 xã Tiến Thắng, Yên Lãng, Quang Minh, Mê Linh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Đông Anh, Vĩnh Thanh, Thiên Lộc) và khu vực 10 gồm 12 xã Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Bình Minh, Tam Hưng, Thường Tín, Hồng Vân, Thanh Oai, Dân Hòa, Thượng Phúc, Chương Dương, cùng có mức đề xuất tăng 25%.